NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Investitionsgütersektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Die Analysten um Andrew Wilson rechnen mit überwiegend positiven Aussagen der Unternehmen zum Quartal. Siemens dürfte die Jahresziele anheben, schrieben sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:15 / BST

DE0007236101