Berlin (ots) -Ampel muss sich für Änderung des Green Deal der EU einsetzenIm Bundestag hat am heutigen Montag eine Anhörung zu dem CDU/CSU-Antrag "Nahrungsmittelversorgung sicherstellen - Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln in Deutschland und Europa erhalten" stattgefunden. Dazu erklären der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Albert Stegemann, und der zuständige Berichterstatter Artur Auernhammer:Albert Stegemann: "Deutschland leistet mit seiner effizienten und nachhaltigen Landwirtschaft einen wesentlichen Anteil zur Lebensmittelerzeugung in Europa. Unsere Landwirte haben es geschafft, höhere Erträge mit weniger Pflanzenschutz und Düngemitteln zu produzieren. Pauschale Reduktionsvorgaben, wie die EU sie fordert, hemmen aber das Potential unserer Landwirtschaft. Dadurch machen wir uns ohne Not abhängig von Nahrungsmittelimporten. In Zeiten des geopolitischen Umbruchs müssen Brüssel und Berlin umdenken. Das muss auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir endlich einsehen und entsprechend gegensteuern."Artur Auernhammer: "Unsere Bäuerinnen und Bauern versorgen uns zuverlässig mit hochwertigen Lebensmitteln. Sie nutzen ihr Land innovativ und vertreiben ihre Produkte regional. Vorschriften und Verbote machen es der heimischen Landwirtschaft jedoch immer schwerer, gewinnbringend zu wirtschaften. Stattdessen kommen unsere Nahrungsmittel immer häufiger aus Ländern, die weniger streng regulieren. Das geht zu Lasten des Umwelt- und Klimaschutzes. Nutzen wir lieber das großartige Know-how unserer Bäuerinnen und Bauern, indem wir den Green Deal neu denken!"