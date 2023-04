Ein hochrangiger Mitarbeiter einer US-Behörde zieht die Möglichkeit in Erwägung, dass sich in unserem Sonnensystem ein Alien-Mutterschiff befunden hat, das Sonden auf die Erde abgeworfen hat. Sean Kirkpatrick ist der Leiter des sogenannten All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) des Pentagon. Das beschäftigt sich hauptsächlich mit Anomalien wie Ufos. In einem kürzlich bekannt gewordenen Entwurf eines Papers, an dem er zusammen mit Abraham Loeb, dem Vorsitzenden der Astronomieabteilung der Harvard University, arbeitet, sagt der Ufo-Chef des Pentagon, dass außerirdische Mutterschiffe und Sonden Planeten in unserem Sonnensystem besuchen ...

