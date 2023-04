Hamburg (ots) -Getreu dem Motto gloyourway lädt sich Bonnie zwei spannende Künstlerinnen als Gäste zum Reel Talk ein:Leony und Pati ValpatiBonnie über ihre Rolle als Host der Show: "Ich freue mich riesig! Ich liebe die Idee des Reel Talks sehr und finde die Gästinnen und Themen mega spannend. Schon jetzt bin ich gespannt auf die Gespräche mit den beiden Superfrauen und freue mich, dass ich wieder dabei sein kann."Den Anfang der illustren Talkrunde macht Autorin Pati Valpati ("Schlechtes Vorbild, gute Vibes"), die zusammen mit Bonnie u.a. ein Creative Space und einen Vintage Store besucht und sich dort über gloyourway austauscht.Pati Valpati (Patricia Davidavicius) ist nicht nur Autorin, sondern auch Fashion und Art Aficionada, und als Journalistin tätig. Pati ist, wie ihre Schwester Shirin (Künstlername: Shirin David), in Hamburg aufgewachsen und studierte Journalismus in London. Heute in Berlin lebend, konzentriert sich die Content Creatorin auf ihre Kunst -und Kulturpassion.2022 veröffentlichte Pati ihr erstes eigenes Buch. In "Schlechtes Vorbild, gute Vibes" kommentiert sie Ratschläge, "die jeder ständig von oberschlauen Mitmenschen ans Herz gelegt bekommt, die aber keiner braucht. Das Buch macht den Leuten Mut, die mit Ende 20 immer noch ihren Schlüssel zu Hause vergessen, immer noch nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben und die ihre schmutzigen Teller immer noch eine Woche unter der Couch stehen lassen." Das Buch stieg direkt auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste.Für Bonnie und den gemeinsamen Reel Talk nahm sie sich Zeit und stand Rede und Antwort. So plauderte sie mit der Gastgeberin darüber, was für sie das Motto GLO YOUR WAY bedeutet:"Glo your way bedeutet für mich, sich nicht daran aufzuhalten, den Ansprüchen anderer gerecht zu werden, sondern das zu tun, was einen selbst erfüllt und glücklich macht. Wenn man auf dem Weg dahin auch noch einen paar andere Leute glücklich macht, umso besser!"Als zweiter Gast im Reel Talk folgt Leony.Leony (bürgerl. Leonie Burger) ist eine der gefragtesten Künstlerinnen Deutschlands - mit ihren Singles "Faded Love" und "Remedy" führte sie jeweils acht Wochen lang die Deutschen Airplaycharts an. "Remedy" eroberte auch die Charts weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Sie kann mittlerweile mehr als 800 Mio. Streams weltweit vorweisen und arbeitet mit Größen wie Alan Walker, Sam Feldt, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Masked Wolf, Pascal Letoublon, VIZE und Capital Bra zusammen. Am 24. März erschien Leonys lang ersehntes Debutalbum "Somewhere in Between".Geboren und aufgewachsen ist Leony in einem kleinen Dorf in Bayern, zusammen mit ihren Eltern und zwei älteren Brüdern. Schon in frühen Jahren entwickelte sie ihre Leidenschaft für Musik und nahm Klavier- sowie Gitarrenunterricht. Schnell wurde Leony klar, dass es ihr größter Traum ist, einmal mit ihren eigenen Songs auf den größten Bühnen zu stehen und ihrer Passion zur Musik nachzugehen. Diesen Weg hat sie von Beginn an nach Ihren eigenen Vorstellungen gemeistert und konsequent verfolgt, ganz nach dem Motto gloyourway.Auf was freut sich Musikerin Leony besonders beim Reel Talk? "Mir hat bei den letzten Talks besonders gefallen, dass die besonderen Features der Künstlerinnen und Künstler so gehighlightet wurden. Man konnte in einem entspannten Gespräch in die Welt der Menschen eintauchen. Auf diese Gespräche mit Bonnie Strange freue ich mich besonders."Zu sehen sind die neuen Snippets des Reel Talks by glo ab dem 18. April exklusiv auf dem Instagram Kanal von glo Germany (@glo.germany).Darüber hinaus wird die Show von zahlreichen Side-Events begleitet, in denen sich Followerinnen und Follower auf viele spannende Einblicke freuen dürfen und Inspiration finden, ihren ganz individuellen Weg zu gehenGetreu dem Motto: gloyourway.Über gloglo steht für innovatives Design, echten Tabakgenuss, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.Pressekontakt:Im Auftrag von gloTMRückfragen & Kontakt:Susie von den StemmenBrand Pier GmbHTel.: +49 40 808 114 280Mobil: +49 160 92374777Mail: susie.vondenstemmen@brand-pier.comOriginal-Content von: Brand Pier GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106386/5487857