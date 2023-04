© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Andrew Harnik



Wir haben nochmal in aller Ruhe nachgehakt, nachdem sich der Rauch der letzten Woche gelegt hat: Was könnte an Leitzinserhöhungen jetzt auf uns Anleger zukommen?

Was können Anleger aus den FOMC-Protokollen (im Bild: Jerome Hayden "Jay" Powell, Präsident der Federal Reserve), die am Mittwoch in der letzten Woche veröffentlicht wurden, herauslesen? Was ist das wahrscheinlichste Szenario, auf das sich Aktionäre einstellen müssen?

Ralph Malisch vom Smart Investor antwortet uns exklusiv: "Die Fed steckt in der Zwickmühle. Ihren Job bei der Inflationsbekämpfung hat sie noch nicht erledigt, aber schon sieht sie sich mit einer milden (?!) Rezession als Folge der Bankenkrise und letztlich natürlich der eigenen Zinspolitik konfrontiert.

Im Zweifel werden Notenbanken immer dort agieren, wo es jeweils aktuell am stärksten brennt. Perspektivisch bedeutet dies: Rezessionsbekämpfung vor Inflationsbekämpfung, weshalb wir tendenziell wieder in ein Umfeld kommen werden, in dem schlechte Nachrichten für die Börsen gute Nachrichten sein könnten, weil sie auf eine Lockerung der Geldpolitik hindeuten", so der Smart Investor-Experte.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

