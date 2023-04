© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Jefferies hat Uber zu einem seiner Top-Picks erklärt und empfiehlt die Aktie des Fahrdienstvermittlers zum Kauf. Risiken bleiben dennoch.

Die US-amerikanische Investmentbank setzte das Kursziel für Uber von 47 auf 49 US-Dollar je Aktie hoch. Derzeit steht der Kurs bei circa 32 US-Dollar. Das kommt einem Aufwärtspotenzial von ungefähr 50 Prozent gleich. Seit Anfang des Jahres legte die Aktie bereits um 22 Prozent zu.

"Wir glauben, dass die dominante Größe und der Netzwerkeffekt von Uber größere Reinvestitionen in die Kundenerfahrung und -akzeptanz unterstützen, was die Häufigkeit und Beständigkeit anspornen und den Marktanteil im Laufe der Zeit erhöhen sollte", schrieb Jefferies-Analyst John Colantuoni in einer Kundenmitteilung. "Wir erwarten auch eine Fortsetzung des beeindruckenden EBITDA-Wachstums, um das Vertrauen in die langfristige Rentabilität zu stärken und den Multiplikator zu erhöhen", so der Analyst weiter.

Das Abo-Modell Uber One lockt immer mehr Mitglieder an. Bis 2025 könnte sich die Abo-Zahl mehr als verdoppeln, schätzt Jefferies. Jedoch macht Colantuoni auch Risiken aus, die die Aktie ins Straucheln bringen könnten. Als Gründe nennt er laut CNBC ein langsamer als erwartetes Wachstum im Zustellungsgeschäft sowie eine unzureichende Verbesserung der Gewinnmargen. Darüber hinaus warnt er davor, dass die Konkurrenz Uber die Marktanteile im Mobilitäts- und Lieferbereich abluchsen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion