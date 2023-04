EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gab heute bekannt, dass Joe Kaeser, ehemaliger Präsident und Chief Executive Officer der Siemens AG ("Siemens"), als Senior Advisor zu EIG gestoßen ist. In dieser Funktion wird Joe Kaeser das Führungsteam des Unternehmens in Fragen der globalen Energiemärkte strategisch beraten, wobei der Schwerpunkt auf Energie, erneuerbaren Energien und der Energiewende liegen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005038/de/

(Photo: Business Wire)

Kaeser war von 2013 bis 2021 Präsident und CEO von Siemens und von 2006 bis 2013 CFO. Während seiner Zeit bei Siemens sorgte er für signifikantes Wachstum und Transformation und führte das Unternehmen durch wichtige strategische Initiativen, einschließlich der Reorganisation der Konglomeratsstruktur von Siemens in drei fokussierte Unternehmen: Siemens Healthineers, Siemens Energy und die neue industrielle Siemens AG, wodurch ein erheblicher Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen wurde. Kaeser ist derzeit nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Vorstands der Siemens Energy AG, die Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie anbietet. Außerdem ist er nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck Holding AG und Mitglied des Vorstands von Linde, PLC.

"Wir freuen uns sehr, Joe im EIG-Team willkommen zu heißen", sagte Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG. "Seine umfassende globale Erfahrung und seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse, die er in einer langen und bedeutenden Karriere gesammelt hat, werden für unser Unternehmen und unsere Portfoliounternehmen von unschätzbarem Wert sein, wenn sie sich in einem komplexen und sich schnell verändernden globalen Energie-Ökosystem bewegen. Wir freuen uns auf seine Beiträge, wenn wir weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten verfolgen, die die Energiewende unterstützen, und für unsere Investoren außergewöhnliche Ergebnisse erzielen."

"Ich freue mich, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Energiewirtschaft zu EIG zu stoßen, der erhebliche Investitionsmöglichkeiten im gesamten Energie- und Infrastruktursektor bietet", sagte Kaeser. "Das Know-how und die Erfolgsbilanz von EIG in Kombination mit ihrem disziplinierten Ansatz für Investitionen in die Energiewende sind unübertroffen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein globales Netzwerk einzubringen, um das Team dabei zu unterstützen, Chancen zu identifizieren und zu verfolgen, die das Wachstum vorantreiben und Werte für die Investoren und Portfoliounternehmen von EIG auf der ganzen Welt schaffen."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor und verwaltete zum 31. Dezember 2022 22,7 Milliarden US-Dollar. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. In ihrer 40-jährigen Geschichte hat die EIG 44,6 Milliarden Dollar in 396 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten investiert. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., mit Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005038/de/

Contacts:

Medien

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com