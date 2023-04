KBI Biopharma, Inc. (KBI) und Selexis SA, beides Unternehmen von JSR Life Sciences, haben heute die Ernennung von J.D. Mowery zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. J.D., der einen weithin anerkannten Ruf als innovative Führungspersönlichkeit in der Biotechnologie genießt und auf eine fast 25-jährige Erfolgsgeschichte bei der Inspiration von Kollegen und dem Aufbau von Organisationen zurückblicken kann, wird KBI und Selexis in die Zukunft führen, in der es darum gehen wird, eine führende Rolle unter den derzeit entstehenden CDMOs der nächsten Generation zu übernehmen.

"Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere hat sich J.D. einer sinnvollen Arbeit gewidmet, bei der die Auswirkungen auf Patienten durch die Einführung neuartiger Therapien und die Bereitstellung von erstklassigen Dienstleistungen für Produktions- und Entwicklungspartner stets klar im Vordergrund standen", sagte Tim Lowery, Präsident von JSR Life Sciences. "Während wir jetzt in eine entscheidende Wachstumsphase eintreten, wird J.D. eine zentrale Rolle bei der Leitung von KBI und Selexis spielen und unseren globalen Teams durch dienende Führerschaft zum Erfolg verhelfen. Wir sind zuversichtlich, dass uns sein Engagement für langfristiges Wirken zu größerem Erfolg führen wird."

J.D. wird seine umfangreiche Erfahrung in der globalen biopharmazeutischen Industrie in den Bereichen Betrieb, Herstellung, Technologietransfer, Anlagenbau, Geschäftsentwicklung, Mitarbeiterwachstum und Investor Relations einbringen. Zuvor war er auf beiden Seiten der Branche bei innovativen Unternehmen wie Genentech, Celgene, Juno und zuletzt Treadwell Therapeutics sowie bei den CDMOs Lonza und AGC Biologics tätig und erwarb dabei Fachwissen über verschiedene Modalitäten wie niedermolekulare Wirkstoffe, Biologika sowie Zell- und Gentherapie.

"Es ist eine Ehre für mich, KBI und Selexis an einem perfekten Wendepunkt beizutreten, an dem wir das kollektive Wissen, das wissenschaftliche Know-how und die Ressourcen des gesamten JSR-Ökosystems nutzen können", so J.D. "Ich habe das Glück, mit einem unglaublich talentierten Team zusammenarbeiten zu dürfen, und ich bin überzeugt, dass unsere derzeitigen und zukünftigen Partner erleben werden, wie wir als Beispiel für eine echte CDMO der nächsten Generation die Branche positiv verändern."

J.D. schloss mit den Worten: "Ich freue mich darauf, KBI und Selexis mit einem klaren Fokus darauf zu führen, unser volles Potenzial für unsere Mitarbeiter, unsere Partner und vor allem für die Patienten auf der ganzen Welt, denen wir gemeinsam dienen, auszuschöpfen."

J.D. wird eng mit der JSR-Geschäftsführung zusammenarbeiten, um eine nahtlose Abstimmung der Ziele zu gewährleisten und weiterhin strategische Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des breiteren JSR-Ökosystems zu identifizieren.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), das Life-Science-Unternehmen umfassend integrierte und beschleunigte Dienstleistungen und Fähigkeiten in der Wirkstoffentwicklung und Biologikaherstellung bietet. KBI arbeitet eng mit seinen mehr als 500 Kunden zusammen, um Entwicklungsprogramme für Arzneimittel individuell zu gestalten und zügig voranzutreiben. Basierend auf erstklassigen Analysefähigkeiten und umfangreichem wissenschaftlichem und technischem Know-how stellt KBI zuverlässige Prozessentwicklungs- sowie klinische und kommerzielle cGMP-Produktionsdienstleistungen für Säugetier-, mikrobielle und Zelltherapieprogramme bereit. KBI ist für seine hohe Herstellungsqualität bekannt und hilft seinen Partnern, Wirkstoffkandidaten in die Klinik und auf den Markt zu bringen. KBI bedient seine globalen Partner an acht Standorten in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com.

Über Selexis SA

Selexis SA, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist weltweit führend in der Entwicklung von Säugetierzelllinien und verfügt über eine erstklassige modulare Technologie und hochspezialisierte Lösungen, die es der Life-Science-Industrie ermöglichen, innovative Medikamente und Impfstoffe schnell zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten. Unsere globalen Partner setzen auf die Technologien von Selexis, um mehr als 160 Arzneimittelkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung und die Herstellung von zehn kommerziellen Produkten voranzutreiben. Im Rahmen eines umfassenden Prozesses der Arzneimittelentwicklung verkürzen die Technologien von Selexis die Entwicklungszeiten und reduzieren die Herstellungsrisiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.selexis.com.

