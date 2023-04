Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 17. April! Heute geht es um ein insolventes Startup bei "Die Höhle der Löwen". Außerdem: Trumps Truth-Social-Debakel, Googles neue Suchmaschinenpläne, das Urteil gegen den DM-Erpresser und Nintendos harte Bandagen gegen die Modder-Szene. var embedId = "250e7cdbec730813fe2d3fb79cae3cf4"; var embed = ""; var script = "aHR0cHM6Ly9wbGF5ZXIucG9kaWdlZS1jZG4ubmV0L3BvZGNhc3QtcGxheWVyL2phdmFzY3JpcHRzL3BvZGlnZWUtcG9kY2FzdC1wbGF5ZXIuanM="; var scriptAttr = [{name: "class", value: "podigee-podcast-player"}, {name: "data-configuration", value: "https://t3n-daily.podigee.io/153-daily-1704/embed?context=external"}]; var isScriptUrl = true; window.embeds = window.embeds || []; window.embeds.push({embedId: embedId, embed: embed, script: script, scriptAttr: scriptAttr, isScriptUrl: isScriptUrl }); Empfohlene redaktionelle Inhalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...