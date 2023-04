Die Spezialisten für mobile App-Experiences von Airship haben Verbraucherinnen und Verbraucher in zehn Ländern nach ihrem Umgang mit Retail-Apps befragt. Demnach nutzen 78 Prozent der Befragten regelmäßig mobile Apps von Einzelhändlern. Von allen Möglichkeiten, das Smartphone im Geschäft zum Einsatz zu bringen, verzeichnen Einzelhandels-Apps den größten Zuwachs.

Die Airship-Befragung beleuchtet das Verhalten und die Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug auf mobile Apps von Einzelhändlern. Demnach nutzt eine breite Mehrheit (78%) der weltweit befragten 11.000 Verbraucher mobile Apps von Einzelhändlern häufiger oder ebenso häufig wie im Vorjahr. Diese Vorliebe für Händler-Apps zieht sich durch alle Altersgruppen und Einkommensklassen: 81 Prozent der Millennials und 79 Prozent der Generation X geben an, dass sie Einzelhandels-Apps häufiger oder etwa genauso häufig wie im Vorjahr nutzen, gefolgt von jeweils 72 Prozent der Generation Z sowie der Babyboomer. Haushalte mit hohem Einkommen führen mit 82 Prozent bei der regelmäßigen Nutzung von Einzelhandels-Apps, gefolgt von 79 Prozent der Haushalte mit mittlerem Einkommen und 75 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen.

Die Airship-Umfrage unter 11.000 Verbrauchern weltweit findet heraus, dass 78 der Verbraucher die mobilen Apps der Einzelhändler entweder häufiger oder etwa genauso häufig nutzen wie im letzten Jahr. Diese Vorliebe für die Nutzung von Einzelhandels-Apps erstreckt sich über alle Altersgruppen und Einkommensschichten.

Auf die Frage nach zehn Aktivitäten, für die das Smartphone beim Einkauf in der Filiale genutzt werden könnte, stieg die Nutzung der App des Einzelhändlers im Vergleich zum Vorjahr am stärksten an (+9%). Weltweit haben drei Viertel (74%) der Befragten an, dass sie Marken-Apps wahrscheinlich beim Einkaufen im Geschäft zum Einsatz bringen würden.

Und obwohl Apps häufig erst heruntergeladen werden müssen, erfreuen sie sich in den meisten Ländern und Altersgruppen einer hohen Beliebtheit: die Wahrscheinlichkeit, die App des Einzelhändlers während des Einkaufs im Geschäft zu nutzen, ist nur um wenige Prozentpunkte geringer als die Wahrscheinlichkeit, die Website zu besuchen.

Für Betreiber haben mobile Apps den Vorteil, dass sie die Menschen überall und jederzeit erreichen, da Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm des Smartphones angezeigt werden können. Und auch Verbraucher sind motiviert, Markenkommunikation auf ihrem Smartphone zu empfangen: Rabatte, Treueprämien und Angebote, die auf dem Surfverhalten, früheren Einkäufen und dem aktuellen Standort basieren, verzeichnen die größten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass Inflation und die aktuelle Wirtschaftslage das Verbraucherverhalten stärker durch günstige Angebote beeinflussen. Einzelhändler erhalten damit die Möglichkeit, ihre Kunden besser zu verstehen denn sie sind selbstverständlich motivierter, persönliche Informationen im Austausch für attraktive Angebote und bequeme Einkaufserlebnisse weiterzugeben, wenn diese ihren Bedürfnissen entsprechen.

Thomas Butta, Chief Strategy and Marketing Officer Airship "Verbraucher nutzen heute zunehmend Apps ihrer Lieblingsmarken, um Schnäppchen zu machen, besondere Angebote zu erhalten sowie insgesamt ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Das gilt insbesondere am POS. Angesichts knapper Marketingbudgets und des wirtschaftlichen Drucks, dem die Verbraucherinnen und Verbraucher ausgesetzt sind, müssen Einzelhändler flexibler werden: Sie müssen attraktive App-Erlebnisse schaffen und diese optimieren, so dass der Einkauf insgesamt für alle Beteiligten spannender wird."

Methodik

Die Umfrage "Enhancing Shopper Value in 2023" wurde in Zusammenarbeit mit Sapio Research im Februar 2023 unter 11.000 Verbrauchern ab 18 Jahren in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Südafrika, Singapur, Thailand, Indonesien und Brasilien durchgeführt.

Hier für den in Kürze erscheinenden Bericht registrieren.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften erstellt und dann um einen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente und das Feature-Release-Management erweitert. Mit der Airship App Experience Platform (AXP) können Unternehmen nun selbständig native App-Erlebnisse erstellen und anpassen ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates.

Mit Milliarden vvon mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass sich Apps zum digitalen Zentrum der Customer Experience, Kundenbindung und Monetarisierung entwickelt haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

