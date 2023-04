Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA BEHAUPTET SICH IN ANSPRUCHSVOLLEM UMFELD: LEICHTES WACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN IM ERSTEN QUARTAL

Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 1.2%

Umsatz 1. Quartal von CHF 2 ' 325.9 Millionen (-3.0% in CHF)

' Starkes Wachstum in Global Business mit 15.2% (Vorjahr 10.4%)

Negativer Währungseffekt von -4.2%

Abschluss der MBCC Akquisition unverändert im 1. Halbjahr 2023 geplant

Ausblick Geschäftsjahr 2023 bestätigt Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6-8% Überproportionaler EBIT-Anstieg (ohne Berücksichtigung der MBCC-Akquisition) Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhaltiges, profitables Wachstum



Sika hat das erste Quartal 2023 trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem leichten Wachstum abgeschlossen. Der Umsatz in Lokalwährungen und das organische Wachstum stiegen jeweils um 1.2%. In Schweizer Franken erzielte Sika einen Umsatz von CHF 2'325.9 Millionen. Im Vergleich zur starken Vorjahresperiode und wegen der Aufwertung des Schweizer Franken lag die Umsatzentwicklung in CHF bei -3.0%. Darin ist ein Währungseffekt von -4.2% enthalten. Die dynamischeren Märkte in den Regionen Americas und Asien/Pazifik kompensierten dabei die schwächere Entwicklung in Europa. Das Segment Global Business wuchs deutlich über dem Markt und erneut zweistellig. Sika konnte im ersten Quartal die Materialmarge substantiell anheben und verzeichnete damit einen wichtigen Schritt in Richtung Materialmargenerholung.

Thomas Hasler, CEO: «Sika hat die konjunkturellen Herausforderungen im ersten Quartal gut gemeistert. Mit unserem ausgewogenen Produkt- und Umsatzmix haben wir Schwankungen in den einzelnen Regionen erfolgreich ausgleichen können. Wie erwartet war das erste Quartal schwierig, wir halten aber aufgrund einer erwarteten Belebung der Märkte an unseren Wachstumsambitionen für das ganze Jahr fest. Den Abschluss der MBCC-Übernahme erwarten wir noch im ersten Halbjahr. Mit MBCC werden wir unsere Führungsposition für nachhaltige Lösungen in der Bauindustrie weiter ausbauen. Damit stärken wir die Basis für unserer Strategie 2028 für langfristiges, pofitables Wachstum und steigern nachhaltig den Wert für alle unsere Anspruchsgruppen, für die Kunden, für unsere Mitarbeitenden, und für unsere Aktionäre.»

RESULTATE IN DEN REGIONEN

Im ersten Quartal 2023 hat sich die Baukonjunktur schwächer entwickelt als im Vorjahreszeitraum. Ursachen sind die gestiegene Inflation, Zinserhöhungen und der Krieg in der Ukraine. Dem steht im Bausektor der Megatrend Klimawandel entgegen, der einen Paradigmenwechsel in der Industrie eingeläutet hat. Lösungen für geringere CO 2 -Emissionen und zur Schonung der Ressourcen im Bauwesen werden immer stärker nachgefragt. Positiv hat sich die Nachfrage nach industriellen Lösungen, vor allem im Automotive-Bereich, entwickelt. Sika ist mit ihren Technologien in den beiden Märkten ideal positioniert, um Lösungen anzubieten, die den CO 2 -Fussabdruck der Kunden verringert.

Die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete einen Umsatzrückgang in Lokalwährungen von -4.7% (Vorjahr: +18.1%). Besonders verhalten entwickelten sich die DACH-Länder (Deutschland, Österreich und die Schweiz), sowie die Länder Osteuropas. Das Distributionsgeschäft, verzeichnete gegenüber dem letzten Quartal eine leichte Erholung. Im Projektgeschäft waren die Volumina rückläufig, dies obwohl Programme zur Konjunkturförderung und Investitionen in den Umbau des Energiesektors das Geschäft von Sika in der Breite unterstützen. Die Umsätze in den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens wuchsen auch im ersten Quartal 2023 prozentual zweistellig.

Der Umsatz in der Region Americas wuchs in Lokalwährungen um 5.1% (Vorjahr: 36.2%). Höhere Zinsen belasteten die Bautätigkeit, dennoch realisierte Sika im ersten Quartal 2023 ein solides Wachstum. Ein Grossteil des Zuwachses ging auf US-Infrastrukturprojekte zurück. Der Schwerpunkt der Bautätigkeit lag auf der Modernisierung und der Erweiterung von Metro-Linien, Brücken, Tunneln und Autobahnen, eine zusätzliche Nachfrage ging von Investitionen in kommerzielle Bauprojekte aus. Die USA investieren zudem in die Rückführung von industriellem Know-how aus Asien und in den Bau von Fertigungswerken.

Der Umsatz in Lokalwährungen in der Region Asien/Pazifik stieg um 2.6% (Vorjahr: 18.6%). Das erste Quartal war in China anfänglich noch stark geprägt von den hohen Infektionszahlen. Die Situation hat sich gegen Ende des Quartals, mit einem zweistelligen Wachstum im Distributionsgeschäft, wieder deutlich verbessert. Japan generierte solides Wachstum und in Indien wuchsen die Umsätze prozentual zweistellig. Das Geschäft in Südostasien startete verhalten ins Jahr 2023. Hier belasteten schwächere Verkäufe in Vietnam, die auf eine Geldverknappungs-Politik der Regierung zurückgehen.

Im Segment Global Business realisierte Sika ein Wachstum in Lokalwährungen von 15.2% (Vorjahr: 10.4%) und legte damit deutlich schneller als der Markt zu. Ursachen waren die solide Nachfrage nach Neufahrzeugen, insbesondere der E-Mobilität, sowie eine Normalisierung der Lieferketten. Sika erwartet, dass sich der Markt für das Automotive-Business mittelfristig weiter erholt. Nachhaltige Wachstumsimpulse sollten insbesondere von der Elektromobilität und von der Nachfrage nach alternativen Antriebskonzepten ausgehen.

MBCC-AKQUISITION AUF DER ZIELGERADEN

Die MBCC-Akquisition befindet sich auf der Zielgeraden. Im ersten Quartal 2023 hat Sika mit dem Private-Equity-Unternehmen Cinven einen Kaufvertrag für Teile des MBCC-Zusatzmittelgeschäfts unterzeichnet. Im Jahr 2022 erwirtschaftete dieses MBCC-Zusatzmittelgschäft einen Umsatz von rund CHF 920 Millionen. Der Abschluss der Akquisition ist im ersten Halbjahr 2023 vorgesehen. Die Übernahme von MBCC ist signifikant wertsteigernd. Gemeinsam mit MBCC wird Sika ihre Wachstumsplattformen weiter ausbauen. Jährlich werden Synergien in Höhe von CHF 160-180 Millionen erwartet.

AUSBLICK FÜR DAS JAHR 2023

Für das laufende Geschäftsjahr ist Sika zuversichtlich, dass die Strategie des nachhaltigen und ertragsorientieren Wachstums auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich fortgesetzt werden kann. Sika ist mit innovativen Technologien die präferierte Partnerin vieler Kunden im Bau- und Industriesektor. Diese Sektoren werden vom Megatrend Klimawandel sowie von zunehmender Automatisierung, Digitalisierung und einfach zu applizierenden Produkten stark geprägt.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6-8% sowie eine überproportionale EBIT-Steigerung (ohne Berücksichtigung des Einflusses der MBCC-Akquisition).

NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2023

in Mio. CHF 1.1.2022 -31.3.2022 1.1.2023 -31.3.2023 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) In CHF



In Lokal-währungen1 Währungs-effekt Akquisitions-

effekt2 Organisches

Wachstum3 Nach Regionen EMEA 1'038.2 931.1 -10.3 -4.7 -5.6 -1.6 -3.1 Americas 662.9 695.0 4.8 5.1 -0.3 2.4 2.7 Asien/Pazifik 501.7 480.4 -4.2 2.6 -6.8 0.0 2.6 Global Business 195.4 219.4 12.3 15.2 -2.9 0.0 15.2 Nettoerlös 2'398.2 2'325.9 -3.0 1.2 -4.2 0.0 1.2 Produkte für die Bauwirtschaft 1'938.5 1'860.7 -4.0 0.3 -4.3 0.0 0.3 Produkte für die

industrielle Fertigung 459.7 465.2 1.2 4.9 -3.7 0.0 4.9 Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen. Umsatzanteil akquirierter Unternehmen ohne Berücksichtigung des Wachstums nach Unternehmenszusammenschluss. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten. Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekt. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten.

