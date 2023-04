Der erfahrene Experte für Unternehmenssoftware und Versicherungsbranche verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Innovation und Portfolioerweiterung von Versicherungsprodukten

Guidewire (NYSE: GWRE) freut sich, die Ernennung von Michael Howe zum Chief Product Officer bekannt zu geben, der an Chief Executive Officer Mike Rosenbaum berichtet. In dieser neuen Position wird Howe die Produktstrategie, das Produktmanagement, das Produktmarketing und den Partner-Marktplatz von Guidewire leiten. Seine Organisation wird die Anwendungsinnovations-Roadmap von Guidewire beschleunigen, die auf Analysen, maschinellem Lernen und den generativen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz basiert, die Guidewire-Kunden benötigen, um Innovation und operative Exzellenz effektiv in Einklang zu bringen.

Howe ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Unternehmenssoftwarebranche, wobei er sich viele Jahre auf die Versicherungsbranche konzentriert hat. Als Chief Product Officer bei Applied Systems war Howe für alle produktbezogenen Funktionen zuständig und überwachte eine umfassende Erweiterung des Applied-Produktportfolios, indem er die Flaggschiffprodukte stärkte, neue Produkte auf den Markt nahm und das Wachstum in neuen Marktsegmenten für Mitarbeiter und Makler vorantrieb. Vor seiner Tätigkeit bei Applied war Howe in Führungspositionen bei börsennotierten und durch Private Equity finanzierten Unternehmenssoftwarefirmen tätig.

"Ich freue mich sehr, Michael Howe im Managementteam von Guidewire begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und seine Kenntnisse der Versicherungsbranche werden uns helfen, unsere Produktstrategie und Innovationsgeschwindigkeit zu verbessern", sagte Mike Rosenbaum, CEO von Guidewire. "Es gab noch nie eine aufregendere Zeit für technologiegetriebene Innovationen in der Versicherungsbranche, und Michaels Erfahrung und Leitung werden unsere Fähigkeit, den branchenweiten Wandel zu fördern, beschleunigen."

"Guidewire definiert die Zukunft der Innovation in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Der Wechsel zum Unternehmen als Chief Product Officer war daher eine aufregende Gelegenheit und eine leichte Entscheidung", sagte Howe. "Ich sehe der Arbeit mit unseren Kunden, Partnern und dem gesamten Guidewire-Team entgegen, um eine strategische Produktausrichtung zu verwirklichen, die bestehende und neue Technologien innerhalb unserer Plattform, Anwendungen und Inhalte nutzt, um unsere Kunden für weiteres Wachstum zu positionieren."

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, um sich zu engagieren, zu innovieren und effizient zu wachsen. Wir kombinieren Digitales, Kerngeschäft, Analytik und maschinelles Lernen, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Mehr als 500 Versicherer in 38 Ländern, von neuen Unternehmen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire. Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns ständig weiter, um ihren Erfolg zu ermöglichen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Implementierung mit mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten, unterstützt durch das größte F&E-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marktplatz stellt Hunderte von Anwendungen bereit, die Integration, Lokalisierung und Innovation beschleunigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen uns auf Twitter und LinkedIn.

HINWEIS: Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

