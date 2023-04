DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. April

== 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), mündliche Verhandlungen zur Übernahme von Innogy durch E.ON 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung in Sachen "Normenkontrolle Bundeswahlrecht" 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede mit anschließendem Panel beim "Leaders Dialogue der Plattform Industrie 4.0" auf Hannover Messe 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: +15,0 Punkte zuvor: +13,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -39,5 Punkte zuvor: -46,5 Punkte *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rundgang auf Hannover Messe 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:50 DE/Bundeskanzler Scholz und Schweizer Bundespräsident Berset, Pk nach Gespräch, Berlin 12:00 DE/BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Pressegespräch zu Elektromobilität mit der Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung, Andreae *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungskeynote 4. Lightweight Summit auf der Hannover Messe, Hannover *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: - 4,9% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Sixt SE, Analystenkonferenz - EU/Beginn der zweitägigen Ministertagung Umwelt - EU/Kommission, Sitzung u.a. zu Cyber Package sowie zu Überarbeitung der Regelwerke zum Management von Bankenkrisen und zur Einlagensicherung - JP/Abschluss des Treffens der G7-Außenminister (seit 16.4), Karuizawa ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2023 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.