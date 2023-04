Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Produkteinführung

Holcim lanciert ECOCycle® und treibt den Kreislaufbau voran



18.04.2023 / 07:01 CET/CEST





??????Holcim lanciert ECOCycle®, eine unternehmenseigene Technologieplattform zur Wiederverwertung von Bau- und Abbruchmaterialien für neue Baulösungen. Mit ECOCycle® kann Holcim 100 Prozent der Bau- und Abbruchmaterialien, die aus dem Bau entstehen, in einer breiten Palette von Anwendungen verwerten. Die Anwendungen reichen von dekarbonisierten Rohstoffen in kohlenstoffarmer Zementformulierung bis hin zu Zuschlagstoffen in Beton und Füllstoffen im Strassenbau. Jan Jenisch, CEO Holcim: "Wir stehen an vorderster Front, den Kreislaufbau voranzutreiben und aus Altem Neues zu schaffen. Das gilt für alle Metropolen, in denen wir tätig sind. Mit unserer ECOCycle® Technologie können wir Städte aus Städten bauen, indem wir 100 Prozent der Bau- und Abbruchmaterialien für neue Lösungen recyceln. Dabei wird alles wiederverwendet. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und der Urbanisierung ist die Kreislaufbauweise unerlässlich, um eine Zukunft zu schaffen, die für die Menschen und den Planeten funktioniert."



Holcim setzt seine ECOCycle®-Technologie in seiner gesamten Palette von Materiallösungen ein, um die Kreislaufwirtschaft im Bau zu fördern und den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die Technologie ermöglicht, dass Beton, Zement und Zuschlagstoffe 10 bis 100 Prozent recyceltes Bau- und Abbruchmaterial enthalten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Gleichzeitig wird der ökologische Fussabdruck verringert. Die ECOCycle®-Technologie von Holcim ermöglicht die effiziente Verteilung, Aufbereitung, Zerkleinerung und Verwertung von Bau- und Abbruchmaterialien zu neuen Baulösungen. Als Pionier des kreislauforientierten Bauens hat Holcim in der Schweiz den weltweit ersten Zement mit 20 Prozent recyceltem Bau- und Abbruchmaterialien auf den Markt gebracht. Aufbauend auf diesem Know-how führt Holcim diese Lösung nun in ganz Europa ein, mit Zement, der ECOCycle® Bau- und Abbruchmaterialien enthält. In Frankreich baut Holcim den weltweit ersten erschwinglichen Wohnkomplex mit 100 Prozent ECOCycle®-Recyclingbeton. In Grossbritannien baut Holcim eine Wohnsiedlung mit 50 Prozent ECOCycle® Zuschlagstoffen, die zu 100 Prozent aus recyceltem Bau- und Abbruchmaterialien bestehen. Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.



Ende der Medienmitteilungen