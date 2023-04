AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 18. April 2023 AEVIS VICTORIA SA - Ordentliche Generalversammlung vom 9. Mai 2023 Ordentliche Ausschüttung von CHF 0.45 pro Aktie und ausserordentliche Ausschüttung von CHF 0.30 pro Aktie AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) wird die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 am Dienstag, 9. Mai 2023, um 14:00 Uhr durchführen. Die Generalversammlung wird elektronisch durchgeführt (virtuelle Generalversammlung). Auf statutarischer Ebene (Holding, nicht konsolidiert) belief sich der Umsatz auf CHF 82.9 Millionen, hauptsächlich bestehend aus Dividendenzahlungen aus Beteiligungen und dem Gewinn aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Medgate. Der statutarische Gewinn betrug CHF 67.4 Millionen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung deshalb eine ordentliche Ausschüttung von CHF 0.45 pro Aktie und eine ausserordentliche Ausschüttung von CHF 0.30 pro Aktie vorschlagen. Der Verwaltungsrat bestätigt damit die Dividendenpolitik des Unternehmens und seine Bereitschaft, den vom Unternehmen geschaffenen Wert mit den Aktionären zu teilen. Falls genehmigt, wird die ordentliche Dividendenausschüttung von CHF 0.45 pro Aktie am 3. Juli 2023 (Ex-Datum 29. Juni 2023) ausbezahlt. Die ausserordentliche Dividendenausschüttung von CHF 0.30 pro Aktie wird am 2. Oktober 2023 (Ex-Datum 28. September 2023) ausbezahlt. Neben weiteren üblichen Traktanden schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die individuelle Wiederwahl von Christian Wenger (Mitglied und Präsident), Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric A. George, jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, vor. Der Verwaltungsrat schlägt zudem die Wiederwahl von Cédric A. George und Antoine Kohler als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses sowie von Jacques-Daniel Noverraz als unabhängigem Stimmrechtsvertreter und Berney Associés Audit SA als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 vor. Die Aktionäre werden zudem über Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Schweizer Aktienrechtsreform abstimmen, insbesondere über das Aktienkapital, das Aktienregister, die Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots, die Organe und die Gewinnverwendung, die Tätigkeiten bei anderen Unternehmen und über die Publikationen. Ferner stimmt die Generalversammlung über den Ersatz des genehmigten Kapitals mit der Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 42'264'730 (untere Grenze) und CHF 126'794'190 (obere Grenze) ab. Der Verwaltungsrat wäre damit ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren das Aktienkapital innerhalb des Kapitalbands zu erhöhen oder zu reduzieren. Im Weiteren stimmen die Aktionäre über die Erhöhung des bedingten Kapitals von CHF 34'210'000 auf CHF 38'979'730 ab, für Wandeldarlehen. Die vollständige Traktandenliste der Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2022 (in Französisch) kann mit folgendem Link eingesehen werden: www.aevis.com/_media/2023/04/230418_invitation_ago.pdf Der Text mit den vorgeschlagenen Statutenänderungen (in Französisch) kann mit folgendem Link eingesehen werden: www.aevis.com/_media/2023/04/230418_revision_statuts.pdf Für weitere Informationen:

