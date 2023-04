Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 70 US-Cents ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 3 Prozent. Im Vorquartal kamen 0,68 US-Dollar zur Auszahlung. Es ist die insgesamt 22. jährliche Dividendensteigerung in Folge. Die Ausschüttung erfolgt am 6. Juni 2023 (Record day: 15. Mai 2023). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,80 ...

