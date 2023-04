© Foto: Emmanuele Contini - picture alliance/NurPhoto/Emmanuele Contini



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q2 Trading Update

08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Capital Markets Day

12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

15:00 Uhr, USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung

17:00 Uhr, USA: Boeing, Hauptversammlung

18:00 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: Netflix, Q1-Zahlen

Tipp der Woche l: Lars Wißler verrät in seinem neuen Report "Die 200 Prozent Chancen" fünf Top-Werte für Ihr Depot! Wißler schreibt in der Einleitung: "Ich sehe hier ausgezeichnete Chancen für drastische Kursgewinne!" Sie können seinen neuen "Aktie der Woche"-Report kostenlos (!) herunterladen.

04:00 Uhr, China: BIP Q1/23

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 03/23

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 02/23

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 02/23

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23

Tipp der Woche ll: Dennis Riedl zeigt in seinem neuen, kostenlosen (!) Report das Potenzial von 3D-Druck-Aktien auf! Er verrät zwei Favoriten, die Sie für Ihr Depot im Blick behalten sollten. Bonus: umfangreiche Aktien-Liste in Riedls neuem Report "3D-Druck-Aktien: Boom Voraus!" Einfach downloaden. Es entstehen keine weiteren Kosten.







Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin