BASF - Der Chemiekonzern BASF kommt in Brasilien in Erklärungsnot. Ein örtlicher Saatgut-Produzent hat offenbar Arbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen beschäftigt, Behörden in Brasilien sprechen gar von "sklavenähnlichen Zuständen". In einer gemeinsamen Aktion haben Bundespolizei und Beamte des Arbeitsministeriums am 10. März zwei Farmen in Uruguaiana, im Südwesten des Landes, überprüft und dort nach Darstellung des Ministeriums 85 Arbeiter "befreit". BASF bestätigte die Untersuchungen. Der Konzern bedaure "zutiefst", wie mit den Arbeitern der Subunternehmer umgegangen worden sei, und verurteile "alle Praktiken, die Menschenrechte verletzen, aufs Schärfste". (FAZ)

VW - Volkswagen hat seine Vormachtstellung in China verloren. Erstmals seit den 1980er-Jahren ist die Kernmarke VW auf dem größten Automarkt der Welt nicht mehr die Nummer eins beim Absatz. Der neue Marktführer heißt BYD. Der chinesische Konzern verkaufte im ersten Quartal 2023 rund 13.000 Fahrzeuge mehr als die Wolfsburger. Das zeigen Zahlen des Datendienstleisters Marklines sowie aktuelle Versicherungsdaten aus China, die dem Handelsblatt vorliegen. Setzt sich dieser Trend fort, droht VW eine massive Unterauslastung seiner mehr als drei Dutzend chinesischen Werke. Neben VW fallen in China auch Audi, BMW und Mercedes zurück. In der Branche ist bereits von einem "Debakel" die Rede. (Handelsblatt)

VW/BMW - Die deutschen Autohersteller Volkswagen und BMW haben in den USA einen Rückschlag erlitten: Ihre Modelle sind aus den Listen von Autos herausgefallen, die sich im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act (IRA) für Steuergutschriften qualifizieren, während Fahrzeuge amerikanischer Konkurrenten wie Tesla, General Motors und Ford weiter darauf vertreten sind. Das im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetzespaket sieht Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos vor. Grundvoraussetzung dafür ist es, dass die Fahrzeuge in den USA produziert werden. Das galt auch für einige Modelle von VW und BMW, die bislang auch in Genuss der vollen Gutschriften kamen - etwa den ID.4 von VW. Daneben müssen aber auch für die Batterien Anforderungen erfüllt sein. (FAZ)

EY - Der Wirtschaftsprüfer will in den USA 3.000 Stellen abbauen. In einem Schreiben an Mitarbeiter heißt es, dass "Überkapazitäten" beseitigt werden sollen, vor allem in der Beratungssparte. Die Entlassungen machen etwa 5 Prozent der US-Belegschaft aus, obwohl der prozentuale Abbau in den betroffenen Geschäftsbereichen höher ausfallen wird. Der Abbau wurde weniger als eine Woche nach dem Scheitern eines Plans zur Ausgliederung des globalen Beratungsgeschäfts von EY in ein neues Unternehmen angekündigt. (Financial Times)

TSMC/BOSCH - Der taiwanesische Chipkonzerns TSMC erwägt laut taiwanesischen Medienberichten, sein erstes europäisches Werk in Dresden zu errichten. Doch noch seien einige Punkte für den größten Auftragsfertiger von Halbleitern nicht geklärt - und das Europa-Werk würde sich nur unter bestimmten Voraussetzungen rentieren, berichtet das Handelsblatt. Im Mittelpunkt der Gespräche des Konzerns mit der Politik stünden die Höhe der Subventionen und die Beteiligung möglicher Partner. Laut der taiwanesischen Branchenzeitung "Digitimes" sei der Automobilzulieferer Bosch als Joint-Venture-Partner für das europäische Werk im Gespräch. Mit einer Ankündigung zum neuen Werk sei in Kürze nicht zu rechnen. (Handelsblatt)

HSBC - Der chinesische Versicherer Ping An, der größte Aktionär von HSBC, will die von einer Gruppe von Kleinanlegern vorgeschlagenen Beschlüsse zu Dividenden und Strukturreformen unterstützen, zu denen auch die Abspaltung des Asiengeschäfts gehört. So soll die Rendite gesteigert werden, so mit der Situation vertraute Personen. Ping An wolle auf der HSBC-Jahreshauptversammlung im nächsten Monat entsprechend eine Anhebung der Dividenden auf das Niveau von vor dem Covid fordern. Ping An lehnte eine Stellungnahme ab. (FT)

