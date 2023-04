DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GRUNDSTEUER - Die neue Grundsteuer ist laut einem Rechtsgutachten des Steuerrechtlers Gregor Kirchhof im Auftrag des Steuerzahlerbundes sowie des Eigentümerverbandes Haus & Grund verfassungswidrig. Das Gutachten soll nun als Grundlage für Verfassungsklagen beider Verbände dienen. "Es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert", sagt der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel. Damit droht dem Fiskus eine Klagewelle. (Handelsblatt)

UNGARN - Ungarn darf alle Fördergelder behalten, die die EU in den vergangenen zwei Jahren gezahlt hat, obwohl die Kommission dem Land Korruption und Vetternwirtschaft vorwirft. Das geht aus der Antwort der Brüsseler Behörde auf eine Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner hervor, die Zeitung Welt vorliegt. Die beschlossenen Maßnahmen gegen Ungarn "betreffen künftige Mittelbindungen und gelten nicht rückwirkend", schreibt der für Haushalt zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn. (Welt)

RUSSISCHES ÖL - In Deutschland kommt nach Handelsblatt-Informationen offenbar weiter Öl aus Russland an. Konkret wird dieses zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt geliefert, berichten Regierungs- und Branchenkreise übereinstimmend. Dieses Öl soll eigentlich nur aus Kasachstan stammen. Um den Rohstoff von dort nach Schwedt zu leiten, muss er aber durch russische Pipelines laufen. Dabei wird das kasachische Öl zwangsläufig mit russischem Öl vermischt, denn Kasachstan nutzt die "Druschba"-Pipeline - also die gleiche Leitung, die Russland bislang bei der Belieferung von Schwedt verwendet hat. (Handelsblatt)

