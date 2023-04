Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones bewegte sich über weite Strecken des Handels kaum, zog aber im späten Geschäft leicht an.New York - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich über weite Strecken des Handels kaum, zog aber im späten Geschäft leicht an. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,30 Prozent auf 33 987,18 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,33 Prozent auf 4151,32 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,06...

