MTU Aero Engines hat im ersten Quartal einen überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs erzielt. Der Umsatz des Triebwerksherstellers kletterte auf 1,54 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis erreichte 212 Millionen Euro, die EBIT-Marge 13,7 Prozent. Die Umsatz- und Ergebniswerte lägen "deutlich über den Markterwartungen", so das Unternehmen. Die Markterwartungen hätten beim Umsatz bei 1,41 Milliarden und beim bereinigten Ergebnis bei 172 Millionen Euro gelegen. Im Vorjahr hatte MTU laut damaligem Quartalsbericht 1,18 Milliarden Euro umgesetzt. Das bereinigte EBIT lag bei 131 Millionen Euro, die Marge bei 11,1 Prozent. "Vor Konsolidierungseffekten erzielte die MTU im OEM-Segment ein bereinigtes Ergebnis von 141 Millionen Euro und in der zivilen Instandhaltung von 70 Millionen Euro. Der freie Cash Flow habe mit 93 (Vorjahr: 134) Millionen Euro "auf dem Niveau der Markterwartungen" in Höhe von 97 Millionen Euro gelegen.

Hier ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

MTU Aero Engines AG, München . VORAB* . BEKANNTGABE PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 1.540 +31% 1.414 +20% 18 1.180 EBIT bereinigt 212 +62% 172 +31% 18 131 EBIT-Marge bereinigt 13,7 -- 12,2 -- -- 11,1 Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- 122 +31% 18 93 Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 2,27 +30% 18 1,74 Free Cashflow 93 -31% 97 -28% 18 134 * MTU gab am 17. April 2023 vorab Eckdaten bekannt (Quartalsmitteilung: am 26. April 2023)

TAGESTHEMA II

Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb geben zu einem Zeitpunkt, da sich die Entwicklung in den USA und Europa verlangsamt. Die chinesische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, teilte das Nationale Amt für Statistik am Dienstag mit. Damit lag das Wachstum über den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 4,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal, als China im Dezember nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik von einer Welle von Covid-Infektionen getroffen wurde, betrug das Wachstum 2,2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 1H

09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), mündliche Verhandlungen

zur Übernahme von Innogy durch E.ON

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Sixt SE, Analystenkonferenz

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: +15,0 Punkte zuvor: +13,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -39,5 Punkte zuvor: -46,5 Punkte - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: - 4,9% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.955,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.175,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.168,25 -0,1% Nikkei-225 28.662,41 +0,5% Schanghai-Composite 3.384,85 -0,0% +/- Ticks Bund -Future 133,78 -3 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.789,53 -0,1% DAX-Future 15.963,00 +0,1% XDAX 15.823,41 +0,1% MDAX 27.837,59 +0,2% TecDAX 3.321,21 +0,2% EuroStoxx50 4.367,61 -0,5% Stoxx50 4.040,79 -0,1% Dow-Jones 33.987,18 +0,3% S&P-500-Index 4.151,32 +0,3% Nasdaq-Comp. 12.157,72 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,81 -56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach einem Jahreshoch am Vortag wird beim DAX zunächst mit einem Konsolidierungstag gerechnet. Erste Indikationen sehen den Index bei 15.837 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 15.790 Zählern. Die Berichtssaison dürfte nun langsam stärker in den Fokus treten. Aus den USA liefern diese Woche 60 Unternehmen aus dem S&P-500-Index die Quartalszahlen, aus Deutschland legten seit dem Vortagesschluss MTU und Drägerwerk Zahlen vor. Weiterhin ist die Zinspolitik der grossen Notenbanken ein Taktgeber für die Börsen. "Ich denke, der Markt hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Fed im Mai wieder anheben wird", sagt Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank. Was auf den Fed-Sitzungen im Juni und darüber hinaus passiert, bleibe ungewiss. Aber die Rednerliste der Fed in dieser Woche könnte einige Anhaltspunkte liefern, sagte sie.

Derweil nimmt das Wirtschaftswachstum in China wieder an Fahrt auf. Im ersten Quartal wuchs dort das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, erwartet wurde ein Anstieg um 4 Prozent. Für das zweite Quartal wird mit einem stärkeren Wachstum gerechnet. An der Börse wird darauf gesetzt, dass die europäischen Unternehmen mit einem hohen China-Exposure davon profitieren.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Nach einem freundlichen Start setzten Gewinnmitnahmen ein, unter denen laut Händlern besonders Werte aus dem Finanzsektor litten (Finanzdienstleister -2,1%, Versicherer -1,5%, Banken -1,4%). Der Subindex der Technologiebranche gab um 1,1 Prozent nach; hier dürften steigende Marktzinsen gebremst haben. Im Techniksegment verlor der Kurs des Halbleiterausrüsters ASML 4 Prozent, belastet von Medienberichten über sinkende Investitionen von TSMC. Für gute Laune sorgte die steigende Zahl von Übernahmen. So will sich der japanische Videospielehersteller Sega die finnische Rovio (+18%) einverleiben. Die Aktie des finnischen Sanitärprodukteanbieters Uponor schoss um 42 Prozent nach oben, weil der Markt einem Gebot von Aliaxis hohe Erfolgschancen einräumte. Network International machten einen Kurssprung von gut 20 Prozent nach einem Übernahmegebot von Capital Partners und Francisco Partners Funds für den Zahlungsdienstleister.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX markierte ein Jahreshoch, konnte es aber nicht halten, weil Anschlusskäufe ausblieben. Traton gewannen 6,6 Prozent. Der Nutzfahrzeugbauer prüft nach einem positiven Jahresauftakt die Anhebung der Prognose. Daimler Truck legten im Sog 1,2 Prozent zu. Nach starken Verkehrszahlen für März legten Fraport um 1,9 Prozent zu. Auch andere Mitspieler der Luftfahrtbranche verbuchten Aufschläge, so Lufthansa von 1,4, Airbus von 1,5 und MTU sogar von 2,5 Prozent. MTU legte kurz nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor, die besser als erwartet ausfielen. Teamviewer gewannen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg knapp 5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

MTU Aero reagierten mit einem Plus von 1,3 Prozent auf die Nachricht, dass der Triebwerkshersteller im ersten Quartal einen überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs erzielt hat. Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk präsentierte nachbörslich ebenfalls positive Zahlen (s.u.). Der Kurs legte um rund 3 Prozent zu. Cropenergies zeigten sich dagegen kaum verändert. Der Bioethanolhersteller rechnet in seinem ersten Geschäftsquartal per Ende Mai mit einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis. HanseYachts wurden knapp 4 Prozent tiefer gestellt. Der Sportboothersteller hat vornehmlich wegen Lieferschwierigkeiten seinen Ausblick gesenkt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Unerwartet stark ausgefallene Konjunkturdaten befeuerten die Spekulation, dass die US-Notenbank im Mai die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen wird. Während es entsprechend am Anleihemarkt mit den Renditen nach oben ging, bremste die Zinsspekulation die Nachfrage nach Aktien. Im späten Handelsverlauf legten die Indizes ohne neue Nachrichten dennoch zu und drehten knapp ins Plus. Laut Marktteilnehmern hatte zunächst auch für Zurückhaltung gesorgt, dass im Laufe der Woche die Berichtssaison stark Fahrt aufnimmt. Analysten sähen den Geschäftszahlen eher pessimistisch entgegen und rechneten in Summe für die S&P-500-Unternehmen mit einem weiteren Quartal rückläufiger Gewinnen. Netflix gaben am Tag vor der Bekanntgabe der Ersquartalszahlen um 1,7 Prozent nach. Alphabet verloren 2,7 Prozent. Laut New York Times könnte Microsoft (+0,9%) angesichts der Fortschritte bei auf künstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen Google bei Geräten von Samsung als Standard-Suchmaschine ablösen. Prometheus schossen um rund 70 Prozent in die Höhe, nachdem Merck & Co (-0,3%) angekündigt hatte, Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden Dollar zu übernehmen. Charles Schwab

gewannen nach Vorlage eines starken Erstquartalsgewinns 3,9 Prozent. Anfangs hatte der Kurs des Finanzmaklers nachgegeben, weil er erneut Abflüsse bei den Einlagen verzeichnet hatte. Auch beim Finanzdienstleister State Street wurden Kundengelder abgezogen, dazu verdiente er weniger als erwartet, der Kurs sackte um 9,2 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,18 +7,6 4,11 -23,9 5 Jahre 3,70 +8,9 3,61 -30,2 7 Jahre 3,65 +9,0 3,56 -32,3 10 Jahre 3,60 +7,8 3,52 -28,4 30 Jahre 3,81 +7,2 3,74 -16,0

Die Anleiherenditen stiegen erneut deutlich, bereits den dritten Tag in Folge. Ein unerwartet stark ausgefallener Empire State Manufacturing Index drängte Konjunktursorgen in den Hintergrund und schürte die Spekulation, dass die US-Notenbank im Mai die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Dazu stieg die Wahrscheinlichkeit am Zinsterminmarkt auf 26 Prozent, dass es auch im Juni noch einmal nach oben gehen könnte mit den Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0936 +0,1% 1,0927 1,0995 +2,2% EUR/JPY 147,10 +0,1% 146,91 147,26 +4,8% EUR/GBP 0,8830 +0,0% 0,8827 0,8849 -0,2% GBP/USD 1,2385 +0,0% 1,2381 1,2425 +2,4% USD/JPY 134,51 +0,0% 134,45 133,92 +2,6% USD/KRW 1.319,15 +0,0% 1.319,09 1.309,43 +4,5% USD/CNY 6,8798 +0,1% 6,8798 6,8677 -0,3% USD/CNH 6,8798 -0,1% 6,8843 6,8702 -0,7% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8490 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6716 +0,2% 0,6703 0,6717 -1,4% NZD/USD 0,6186 +0,0% 0,6184 0,6208 -2,6% Bitcoin BTC/USD 29.488,65 +0,1% 29.469,36 29.937,43 +77,7%

Mit der Spekulation auf zunächst noch weiter steigende Zinsen und parallel zu den anziehenden Anleiherenditen zog der Dollar erneut an, der Dollarindex gewann 0,5 Prozent. Der Euro kam von fast 1,10 im Tageshoch auf 1,0929 zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,05 80,83 +0,3% +0,22 +0,8% Brent/ICE 84,99 84,76 +0,3% +0,23 +0,2%

Bei den Ölpreisen (bis -1,9%) ging es im US-Handel nach unten, wozu auch der festere Dollar beigetragen haben dürfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.999,63 1.990,93 +0,4% +8,70 +9,6% Silber (Spot) 25,04 25,08 -0,1% -0,03 +4,5% Platin (Spot) 1.051,85 1.052,75 -0,1% -0,90 -1,5% Kupfer-Future 4,08 4,07 +0,2% +0,01 +6,8%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Notenbank sieht trotz der angekündigten Pause bei den Zinserhöhungen ihren Zinserhöhungszyklus noch nicht als beendet an. Dies teilte die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag mit. "Die Mitglieder merkten an, dass es wichtig sei, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Geldpolitik in späteren Sitzungen möglicherweise gestrafft werden müsse, und dass der Zweck der Pause in dieser Sitzung darin bestehe, Zeit zu gewinnen, um mehr Informationen zu sammeln", so die Notenbank im Protokoll ihrer Sitzung vom 4. April.

INFLATION

Die sich andeutende Spaltung der Weltwirtschaft in Blöcke um die USA und China kann nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu einer dauerhaft höheren Inflation und einem Angriff auf den US-Dollar als Weltreservewährung führen. Lagarde sagte in einer Rede im Council on Foreign Relations laut veröffentlichtem Text, ein weniger stabiles und flexibles Angebot an Rohstoffen und Waren könnte die Inflation langfristig um 1 Prozentpunkt steigen lassen. Lagarde plädierte für ein Bündnis von Geld-, Fiskal- und Strukturpolitik. Dabei gehe es nicht um eine Einschränkung der Unabhängigkeit, sondern um die Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Politikfelder.

BANKENSEKTOR

Bundesfinanzminister Lindner sieht trotz der jüngsten Bankenturbulenzen keine systemische Krise des Bankensektors und hat davor gewarnt, eine regulatorische Reaktion darauf auf das gesamte Bankensystem zu erstrecken. Die deutschen Kreditinstitute hätten eine gestärkte Kapitalbasis, Zugang zu Liquidität und seien vor allem profitabel.

DRÄGERWERK

hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal währungsbereinigt um 18,0 Prozent auf rund 761 Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich auf rund 29 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 35,1 Millionen stand. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bekräftigt mit einem Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent und einer EBIT-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent.

ADLER GROUP

Die Ratingagentur S&P hat ihre langfristigen Emittentenratings von CC weiter auf SD, "selective default", gesenkt.

CROPERNERGIES

rechnet in seinem ersten Geschäftsquartal und auch im Gesamtgeschäftsjahr mit einem Rückgang von Umsatz und Ergebnis wegen normalisiert erwarteter Preise, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum von einem außergewöhnlich hohen Preisniveau profitiert hatte.

HANSEYACHTS

hat den Ausblick für 2022/2023 gesenkt und geht im Gegensatz zum bisher erwarteten EBITDA im niedrigen positiven einstelligen Millionen-Euro-Bereich jetzt von einem mittleren negativen einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Ursächlich seien in erster Linie unerwartete akute Lieferschwierigkeiten.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Fitch hat den Ausblick von "stabil" auf "positiv" angehoben und gleichzeitig die Bonitätsnote BBB bestätigt.

ERICSSON

sucht einen neuen Finanzchef. Finanzvorstand Carl Mellander wird zum Ende des ersten Quartals 2024 zurücktreten.

