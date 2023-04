Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs von Januar bis März unerwartet stark um 4,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ökonomen hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.Peking - Chinas Wirtschaft hat sich überraschend stark erholt: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - so schnell wie seit einem Jahr nicht mehr. Experten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Der Sprecher des Statistikamtes, Fu Linghui, sprach am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Peking von einem «guten...

