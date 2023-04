DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb geben zu einem Zeitpunkt, da sich die Entwicklung in den USA und Europa verlangsamt.

Die chinesische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, teilte das Nationale Amt für Statistik am Dienstag mit. Damit lag das Wachstum über den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 4,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal, als China im Dezember nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik von einer Welle von Covid-Infektionen getroffen wurde, betrug das Wachstum 2,2 Prozent.

Angekurbelt wurde die Wirtschaft von den chinesischen Verbrauchern, die nach fast drei Jahren strenger Einschränkungen des täglichen Lebens ihr Geld wieder für Einkäufe, Restaurantbesuche und Reisen ausgaben, wie die Daten zeigen. Das Wachstum profitierte auch von staatlichen Investitionen in die Infrastruktur und einem überraschenden Anstieg der Exporte im März. Mit diesem Ergebnis dürfte Chinas Wirtschaft im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg sein, um Pekings Ziel eines Wachstums von etwa 5 Prozent im laufenden Jahr 2023 zu erreichen. Im vergangenen Jahr wuchs Chinas Wirtschaft nur 3 Prozent, eines der schlechtesten Ergebnisse seit Jahrzehnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: - 4,9% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.175,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.175,00 -0,1% Nikkei-225 28.646,56 +0,5% Kospi 2.567,65 -0,3% Shanghai-Composite 3.386,66 +0,0% S&P/ASX 200 7.346,80 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA und andernorts drängt das überraschend gut ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer sagen. Zudem hatten die Börsen in Schanghai und Hongkong am Montag kräftig zugelegt, so dass Anleger getreu dem Motto "sell on (good) news" nun wohl Kasse machten. Zudem ist die Lage auf dem heimischen Immobilienmarkt alles andere als rosig, wie der Rückgang der Investitionen dort im ersten Quartal zeigt. Das belastet die Aktien des Sektors. Country Garden Holdings verlieren in Hongkong 0,8 Prozent und Poly Real Estate in Schanghai ebenfalls 0,8 Prozent. An der Börse in Sydney dämpft das Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) die Stimmung. Die RBA stellte darin klar, dass die jüngst verkündeten Zinserhöhungspause keineswegs das Ende des Zinserhöhungszyklus bedeuten müsse. Abhängig von der Datenlage könnten weitere Zinsschritte vorgenommen werden. Die Tokioter Börse wird derweil gestützt vom Bekenntnis des neuen japanischen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda zu weiter niedrigen Zinsen. Aktien exportorientierter Unternehmen erhalten zusätzlichen Rückenwind vom schwächeren Yen. Bankenaktien profitieren erneut von den optimistischen Erwartungen, die gute Zahlen großer US-Banken am Freitag geweckt hatten. Resona gewinnen 1,9 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group 1,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Avenue Therapeutics machten einen Satz von 15,6 Prozent. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika zeigte sich zuversichtlich, dass die US-Arzneibehörde FDA eine Phase-III-Studie des Mittels Tramadol zur Behandlung postoperativer Schmerzen noch in diesem Jahr zulassen wird. Innoviva sprangen um 10,2 Prozent, nachdem der zuständige Ausschuss der US-Arzneibehörde FDA die Zulassung des Mittels Ulbactam-Durlobactam zur Behandlung von bestimmten Formen der Lungenentzündung bei erwachsenen Patienten empfohlen hatte. Luminar Technologies stiegen um 2,2 Prozent, nachdem der Zulieferer für die Branche Autonomes Fahren eine Partnerschaft mit der in Taiwan ansässigen TPK Holding bekanntgegeben hatte. Mit dem Kurs von Digital Brands ging es um 15 Prozent abwärts. Der Bekleidungshersteller und -einzelhändler war im vierten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.987,18 +0,3% 100,71 +2,5% S&P-500 4.151,32 +0,3% 13,68 +8,1% Nasdaq-Comp. 12.157,72 +0,3% 34,26 +16,2% Nasdaq-100 13.087,71 +0,1% 8,20 +19,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 805 Mio 791 Mio Gewinner 1.835 1.018 Verlierer 1.160 1.945 Unverändert 136 132

Etwas fester - Unerwartet stark ausgefallene Konjunkturdaten befeuerten die die Spekulation, dass die US-Notenbank im Mai die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen wird. Während es entsprechend am Anleihemarkt mit den Renditen nach oben ging, bremste die Zinsspekulation die Nachfrage nach Aktien. Im späten Handelsverlauf legten die Indizes ohne neue Nachrichten dennoch zu und drehten knapp ins Plus. Laut Marktteilnehmern hatte zunächst auch für Zurückhaltung gesorgt, dass im Laufe der Woche die Berichtssaison stark Fahrt aufnimmt. Analysten sähen den Geschäftszahlen eher pessimistisch entgegen und rechneten in Summe für die S&P-500-Unternehmen mit einem weiteren Quartal rückläufiger Gewinnen. Netflix gaben am Tag vor der Bekanntgabe der Ersquartalszahlen um 1,7 Prozent nach. Alphabet verloren 2,7 Prozent. Laut New York Times könnte Microsoft (+0,9%) angesichts der Fortschritte bei auf künstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen Google bei Geräten von Samsung als Standard-Suchmaschine ablösen. Prometheus schossen um rund 70 Prozent in die Höhe, nachdem Merck & Co (-0,3%) angekündigt hatte, Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden Dollar zu übernehmen. Charles Schwab gewannen nach Vorlage eines starken Erstquartalsgewinns 3,9 Prozent. Anfangs hatte der Kurs des Finanzmaklers nachgegeben, weil er erneut Abflüsse bei den Einlagen verzeichnet hatte. Auch beim Finanzdienstleister State Street wurden Kundengelder abgezogen, dazu verdiente er weniger als erwartet, der Kurs sackte um 9,2 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,18 +7,6 4,11 -23,9 5 Jahre 3,70 +8,9 3,61 -30,2 7 Jahre 3,65 +9,0 3,56 -32,3 10 Jahre 3,60 +7,8 3,52 -28,4 30 Jahre 3,81 +7,2 3,74 -16,0

Die Anleiherenditen stiegen erneut deutlich, bereits den dritten Tag in Folge. Ein unerwartet stark ausgefallener Empire State Manufacturing Index drängte Konjunktursorgen in den Hintergrund und schürte die Spekulation, dass die US-Notenbank im Mai die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Dazu stieg die Wahrscheinlichkeit am Zinsterminmarkt auf 26 Prozent, dass es auch im Juni noch einmal nach oben gehen könnte mit den Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0940 +0,1% 1,0927 1,0995 +2,2% EUR/JPY 147,01 +0,1% 146,91 147,26 +4,7% EUR/GBP 0,8831 +0,0% 0,8827 0,8849 -0,2% GBP/USD 1,2388 +0,1% 1,2381 1,2425 +2,4% USD/JPY 134,37 -0,1% 134,45 133,92 +2,5% USD/KRW 1.317,88 -0,1% 1.319,09 1.309,43 +4,4% USD/CNY 6,8713 -0,1% 6,8798 6,8677 -0,4% USD/CNH 6,8766 -0,1% 6,8843 6,8702 -0,7% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8490 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6726 +0,3% 0,6703 0,6717 -1,3% NZD/USD 0,6193 +0,2% 0,6184 0,6208 -2,5% Bitcoin BTC/USD 29.579,61 +0,4% 29.469,36 29.937,43 +78,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit der Spekulation auf zunächst noch weiter steigende Zinsen und parallel zu den anziehenden Anleiherenditen zog der Dollar erneut an, der Dollarindex gewann 0,5 Prozent. Der Euro kam von fast 1,10 im Tageshoch auf 1,0929 zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,96 80,83 +0,2% +0,13 +0,6% Brent/ICE 84,90 84,76 +0,2% +0,14 +0,1%

Bei den Ölpreisen (bis -1,9%) ging es im US-Handel nach unten, wozu auch der festere Dollar beigetragen haben dürfte.

