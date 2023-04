Für viele Investoren gewinnt gerade die Dividende immer mehr an Bedeutung. Und gerade in Zeiten einer hohen Inflation, wie wir sie aktuell erleben, können Dividendeneinnahmen einen durchaus wichtigen finanziellen Zusatzbaustein darstellen. Vor allem dann, wenn sie gleich von Beginn an relativ hoch ausfallen. Da trifft es sich natürlich gut, dass derzeit auch in unserem DAX die eine oder andere High-Yield-Aktie zu finden ist. Gehen wir auf zwei von ihnen also am besten gleich einmal etwas näher ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...