Tarkett,ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Bodenbelags- und Sportbodenlösungen, gibt heute die Partnerschaft mit AMA bekannt, einem Pionier im Bereich assisted Reality (aR) Lösungen und Integrator von B2B-Software für den Arbeitsplatz der Zukunft. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Bodenleger von Tarkett in der DACH-Region mit der XpertEye-Fernunterstützungslösung von AMA ausgestattet, um bei Bedarf sofortige Unterstützung zu erhalten.

XpertEye ist eine innovative Applikation, die den Bodenlegern von Tarkett sofortige Unterstützung bietet. Sie ermöglicht es ihnen, eine Videokommunikation mit einem Tarkett-Experten aufzubauen, welcher sie zu den richtigen Verlegungstechniken, der Wartung und Pflege anleiten sowie beraten kann. Auf diese Weise kann Tarkett eine qualitativ hochwertige und termingerechte Verlegung des größten Fußbodenangebots in der gesamten Branche gewährleisten und gleichzeitig die Qualität des Kundendienstes verbessern.

Die Einführung von XpertEye ermöglicht es Tarkett, in einem sich ständig verändernden Umfeld agiler zu werden und sein Dienstleistungsportfolio um eine attraktive digitale Lösung zu erweitern. XpertEye bietet Tarkett mehr Flexibilität und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf kritische Situationen wie Reklamationen und Verlegungsprobleme vor Ort. "Früher dauerte es in der Regel fünf bis sieben Arbeitstage, um einen Vor-Ort-Besuch zu organisieren. Jetzt, mit XpertEye, können wir Reisezeiten reduzieren und sind zudem nicht mehr von der Erreichbarkeit der Servicetechniker abhängig, wodurch wir wesentlich reaktionsfähiger sind und innerhalb von 24 Stunden reagieren können", erklärt Dirk Rieger, Head of Customer Service Supply Chain Central Europe bei Tarkett.

"Die XpertEye-Applikation versetzt unsere Teams nicht nur in die Lage, eine erstklassige Kundenservice zu gewährleisten, sondern ermöglichen es uns ebenso, den ökologischen Fußabdruck unseres Unternehmens zu verringern. Durch den Einsatz von XpertEye konnten wir rund 15 t CO2eq einsparen. Dies passt zu dem strategischen Plan Impact 2027 von Tarkett, der darauf abzielt, einen positiven Einfluss auf unsere Kunden, unsere Teams und unseren Planeten zu haben", so Dirk Rieger weiter.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft und die damit verbundene Zusammenarbeit mit dem Kundenservice von Tarkett. XpertEye bringt erhebliche Vorteile hinsichtlich Zeit- und Kostenersparnis sowie nachhaltigen Geschäftsprozessen", erklärt Michael Nürnberg, Director Germany Austria, AMA.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005075/de/

Contacts:

Press

Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@amaxperteye.com