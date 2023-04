DJ Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland sinkt stark

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland hat im Februar um 20,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren es im Januar und Februar zusammen 23,4 Prozent weniger. Dazu haben nach Angaben der Statistiker vor allem hohe Kosten von Baumaterialien und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen. In den Ergebnissen seien sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Februar 25,6 Prozent weniger Wohnungen als im Vorjahreszeitraum genehmigt. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 28,4 Prozent zurück. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen sogar um 52,4 Prozent. Auch bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich, und zwar um 23,0 Prozent.

April 18, 2023

