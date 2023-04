© Foto: Arne Dedert - dpa



Nach dem neuen Jahreshoch im DAX dürften die Käufer am deutschen Aktienmarkt heute etwas kürzer treten. Doch das Allzeithoch von 16.290 Punkten bleibt weiter im Visier. Wann fällt es?

Am Vortag hatte der DAX seine laufende Kursrallye gleich zu Handelsbeginn mit einem neuen Höchststand seit Januar 2022 gekrönt. Im frühen Handel ging es bis auf 15.903 Punkte nach oben, im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Kursgewinne jedoch und der DAX schloss leicht im Minus.

Für den DAX dürfte es am Dienstag nach seinem kleinen Rücksetzer zum Wochenstart zunächst wieder nach oben gehen. Der Aufwärtsschwung hält sich aber erst einmal in Grenzen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,15 Prozent auf 15.813 Punkte. Seinen bisher höchsten Stand von 16.290 Punkten hatte der DAX im November 2021 erreicht, diese Marke bleibt im Visier.

Aus Asien kamen am Morgen positive Wirtschaftsdaten aus China, die Kurse dort gaben aber moderat nach. Das Thema möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beschäftigt die Anleger nach wie vor.

Derweil geht die Berichtssaison in Europa und in den USA weiter. Am Nachmittag stehen vor allem die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion