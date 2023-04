NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Geschäfte mit Fließmitteln für Körperpflege- und Putzmittel böten ein solides Wachstum für Chemieunternehmen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hebt hier Croda und Evonik positiv hervor. Auch BASF nennt eher, allerdings sei Relevanz für den Dax-Konzern geringer angesichts seiner Größe und da BASF bei Fließmitteln eher auf Farben und Lacke ausgerichtet sei./mis/zb



