DJ GSK kauft für 2 Mrd USD kanadisches Unternehmen Bellus Health

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK hat eine Vereinbarung zum Kauf des biopharmazeutischen Unternehmens Bellus Health Inc für 14,75 US-Dollar pro Aktie in bar unterzeichnet, was insgesamt 2,0 Milliarden Dollar entspricht. Wie die Briten mitteilten, verschafft die Übernahme dem Konzern einen Zugang zu Camlipixant, einem Medikament gegen refraktären chronischen Husten, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung befindet.

Nach der voraussichtlichen Zulassung und Markteinführung von Camlipixant im Jahr 2026 wird die Übernahme des in Kanada ansässigen Unternehmens voraussichtlich ab 2027 einen positiven Effekt auf den bereinigten Gewinn je Aktie haben, wobei Sonder- und andere einmalige Posten herausgerechnet werden. Zudem habe es das Potenzial, bis 2031 und darüber hinaus erhebliche Umsätze zu erzielen, so das Unternehmen weiter. "Diese vorgeschlagene Übernahme ergänzt unser Portfolio an Spezialmedikamenten und baut auf unserer Expertise im Bereich der Atemwegstherapien auf", sagte Chief Commercial Officer Luke Miels.

April 18, 2023 02:27 ET (06:27 GMT)

