Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 30,0 Euro für Semperit. "Semperit verändert sich zum Guten", meinen die Analysten nach der Ankündigung des Unternehmens, den oberösterreichischen Silikonspezialisten Rico zu übernehmen. "Mit der Akquisition und den hohen Investitionen in Semperflex sollte Semperit bis 2025 in der Lage sein, ein Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent mit einer EBITDA-Marge deutlich über dem früheren Industriedurchschnitt zu erzielen", so die Baader-Experten, und ergänzer: "Wenn das Management die anstehenden Wachstumsprojekte richtig umsetzt und kommuniziert, sehen wir eine Chance für Semperit höhere Multiplikatoren zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...