Mit einer Kampfansage der deutschen Autobauer ist am Dienstag die wichtige Automesse in Shanghai eröffnet worden. Die Elektrifizierungs-Strategie für den chinesischen Markt werde "mit Hochdruck vorangetrieben", teilte Volkswagen zum Messeauftakt mit. Auch BMW blickt optimistisch auf das Geschäft in China.VW werde seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in China beschleunigen, betonte Konzernchef Oliver Blume. Volkswagen und die deutsche Autoindustrie insgesamt befinden sich in China in einer ...

