48 der IT-Fachleute berichteten über einen Anstieg der Ransomware-Angriffe, wobei 22 der Unternehmen in den letzten 12 Monaten von einem Ransomware-Angriff betroffen waren

51 der Unternehmen haben keinen offiziellen Ransomware-Plan

Von denjenigen, die in letzter Zeit von einer Datenschutzverletzung in der Cloud betroffen waren, gaben 55 der Befragten menschliches Versagen als Hauptursache an

Thales gab heute die Veröffentlichung des Thales Data Threat Report 2023 bekannt, seines jährlichen Berichts über die neuesten Datensicherheitsbedrohungen, Trends und aktuellen Themen, der auf einer Umfrage unter fast 3.000 IT- und Sicherheitsexperten in 18 Ländern basiert. Der diesjährige Bericht stellt eine Zunahme von Ransomware-Angriffen und erhöhte Risiken für sensible Daten in der Cloud fest.

Fast die Hälfte (47 %) der befragten IT-Fachleute glaubt, dass die Sicherheitsbedrohungen an Häufigkeit oder Schwere zunehmen, und 48 berichten von einer Zunahme der Ransomware-Angriffe. Mehr als ein Drittel (37 %) hat in den letzten zwölf Monaten eine Datenschutzverletzung erlebt, darunter 22 %, die berichteten, dass ihr Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs war.

Die Befragten nannten ihre Cloud-Bestände als die häufigsten Ziele von Cyberangriffen. Mehr als ein Viertel (28 %) gab an, dass SaaS-Anwendungen und Cloud-basierte Speicher die größten Angriffsziele sind, gefolgt von Cloud-gehosteten Anwendungen (26 %) und Cloud-Infrastrukturmanagement (25 %). Die steigende Ausnutzung der Cloud und die häufigeren Angriffe sind direkt auf die Zunahme der in die Cloud verlagerten Arbeitslasten zurückzuführen, da 75 der Befragten angaben, dass 40 der in der Cloud gespeicherten Daten jetzt als sensibel eingestuft werden, gegenüber 49 der Befragten im Jahr 2022.

Dies sind nur einige der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Thales Data Threat Report 2023, der von 451 Research durchgeführt wurde und in dem sowohl Unternehmen des privaten als auch des öffentlichen Sektors befragt wurden. Der Bericht zeigt, wie Unternehmen angesichts einer sich verändernden Bedrohungslandschaft reagieren und ihre Datensicherheitsstrategien und -praktiken planen und welche Fortschritte sie bei der Abwehr von Bedrohungen machen.

Menschliches Versagen und die Auswirkungen von Ransomware

Einfaches menschliches Versagen, Fehlkonfigurationen oder andere Fehler können versehentlich zu Verstößen führen und die Befragten nannten dies als die Hauptursache für Datenschutzverletzungen in der Cloud. Bei den Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Datenschutzverletzung erlitten haben, waren Fehlkonfiguration oder menschliches Versagen die Hauptursache, die von 55 der Befragten genannt wurde. Es folgte die Ausnutzung einer bekannten Schwachstelle (21 %) und die Ausnutzung einer Zero-Day-Schwachstelle bzw. einer bisher unbekannten Schwachstelle (13 %). Der Bericht stellt fest, dass das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) die beste Verteidigung ist: 28 der Befragten gaben an, dass es das wirksamste Instrument zur Eindämmung dieser Risiken ist.

Unterdessen scheint der Schweregrad von Ransomware-Angriffen zu sinken: 35 der Befragten im Jahr 2023 gaben an, dass Ransomware erhebliche Auswirkungen hatte, verglichen mit 44 der Befragten, die im Jahr 2022 von ähnlichen Auswirkungen berichteten. Auch die Ausgaben bewegen sich in die richtige Richtung: 61 der Unternehmen gaben an, dass sie ihr Budget für Ransomware-Tools umschichten oder aufstocken würden, um künftige Angriffe zu verhindern (gegenüber 57 im Jahr 2022), doch die Reaktionen der Unternehmen auf Ransomware sind weiterhin uneinheitlich. Nur 49 der Unternehmen erklärten, dass sie über einen formellen Ransomware-Reaktionsplan verfügen, während 67 immer noch von Datenverlusten durch Ransomware-Angriffe berichten.

Bewältigung der Herausforderungen der digitalen Souveränität

Die digitale Souveränität rückt für Datenschutz- und Sicherheitsteams immer mehr in den Vordergrund. Insgesamt ergab der Bericht, dass die Datensouveränität sowohl eine kurz- als auch eine langfristige Herausforderung für Unternehmen bleibt. 83 äußerten Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit, und 55 stimmten zu, dass der Datenschutz und die Einhaltung von Vorschriften in der Cloud schwieriger geworden sind, was wahrscheinlich auf das Aufkommen von Anforderungen im Bereich der digitalen Souveränität zurückzuführen ist.

Aufkommende Bedrohungen durch Quantencomputer, die klassische Verschlüsselungssysteme angreifen könnten, sind ebenfalls ein Grund zur Sorge für Unternehmen. Der Bericht zeigt, dass "Harvest Now, Decrypt Later" ("HNDL") und die künftige Entschlüsselung von Netzwerken die größten Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Quantencomputern darstellen 62 bzw. 55 der Befragten gaben an, dass sie sich Sorgen machen. Die Post-Quantum-Kryptographie (PQC) hat sich zwar als eine Disziplin etabliert, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, aber der Bericht stellte fest, dass 62 der Unternehmen fünf oder mehr Schlüsselverwaltungssysteme haben, was eine Herausforderung für PQC und Krypto-Flexibilität darstellt.

Sebastien Cano, Senior Vice President für Aktivitäten im Bereich Cloud Protection and Licensing bei Thales, kommentiert: "Unternehmen sehen sich weiterhin einer ernsten Bedrohungslage gegenüber. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass in bestimmten Bereichen gute Fortschritte gemacht werden, einschließlich der Einführung von MFA und der verstärkten Nutzung von Datenverschlüsselung. Allerdings gibt es immer noch viele Sicherheitslücken bei der Datentransparenz. In einer Welt, die zunehmend auf die Cloud setzt, müssen Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Daten haben, damit sie ihren Interessengruppen mit mehr Sicherheit und Vertrauen dienen können. Mit der Verschärfung der Vorschriften zur Datensouveränität und zum Datenschutz auf der ganzen Welt müssen die Sicherheitsteams viel mehr darauf vertrauen können, dass sie wissen, wo ihre Daten gespeichert sind und wie sie bewegt und verwendet werden."

Über den Thales Global Data Threat Report 2023

Der Thales Global Data Threat Report 2023 basiert auf einer von Thales in Auftrag gegebenen weltweiten Umfrage von 451 Research unter fast 3000 Führungskräften, die für IT- und Datensicherheit verantwortlich sind oder Einfluss darauf haben. Die Befragten kamen aus 18 Ländern: Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Die Organisationen vertraten eine Reihe von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen, den Finanzdienstleistungen, dem Einzelhandel, der Technologie und der Regierung lag. Die Berufsbezeichnungen reichten von C-Level-Führungskräften wie CEO, CFO, Chief Data Officer, CISO, Chief Data Scientist und Chief Risk Officer bis hin zu SVP/VP, IT-Administrator, Security Analyst, Security Engineer und Systemadministrator. Die Befragten repräsentierten ein breites Spektrum von Unternehmensgrößen, wobei die Mehrheit zwischen 500 und 10.000 Beschäftigten lag. Die Umfrage wurde im November und Dezember 2022 durchgeführt.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Der Konzern investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologie, Edge Computing, 6G und Cybersicherheit.

Mit 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Cloud-Schutz Lizenzierung Thales Group

Cybersicherheit Thales Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005082/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com