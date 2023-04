EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG erhält Auftrag von der BGE für Erkundungsbohrung in Schachtanlage Asse II Auftragsvolumen rund 5 Mio. Euro Oberhaching / Ascheberg, 18. April 2023 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat von der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) einen Auftrag zur Erstellung einer Schachtvorbohrung zur Asse, der Erkundungsbohrung Remlingen R 18, erhalten. Das Projektvolumen umfasst circa 5 Mio. Euro. Es handelt sich um einen komplexen High-Tech-Bohrauftrag, der zur Gewinnung von Daten auf Basis von Bohrkernen dient. Auf Basis der Erkundungsergebnisse will die BGE den Ansatzpunkt für den Rückholschacht Asse 5 anschließend festlegen und die beauftragten Planungen für den Schachtbau mit den dafür notwendigen Informationen versorgen. Der Bohrbeginn ist für August diesen Jahres vorgesehen. Das Ende der Bohrarbeiten ist für das Jahr 2024 geplant. Die Daldrup & Söhne AG verfügt über genau die Kenntnisse und Erfahrungen, die dieser Markt erfordert und kann dies mit Referenzen wie die in den Jahren 2019 bis 2022 abgeteuften Bohrungen für die Schweizer Nagra, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, untermauern. Daldrup ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das in hochwertiger Qualität Tiefbohr- und Kernbohrtechnik kombinieren kann. Nur so wird sichergestellt, dass die Qualität der Gesteinsproben auch aus sehr großen Tiefen dem hohen wissenschaftlichen Anspruch und der Verwertbarkeit für den Projektzweck entspricht. Für die nächsten Jahre geht die Daldrup & Söhne AG von einem steigenden Auftragsvolumen für diese anspruchsvollen Bohrprojekte in Deutschland und anderen EU Staaten aus. Suche für ein sicheres Endlager in Deutschland neu gestartet In Deutschland lagern laut BGE in Zwischenlagern und beauftragten Betrieben der Landessammelstellen derzeit mehr als 120.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle. Dieses Aufkommen wird durch die Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwerke in den nächsten Jahren stark ansteigen. Für die sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle hat der BGE Ende September 2020 im sogenannten Teilgebietsbericht Regionen in Deutschland identifiziert, die günstige geologische Voraussetzungen erwarten lassen. Solche Regionen kommen möglicherweise für ein Endlager in Betracht. Nach einem definierten Verfahren werden in den kommenden Jahren Gebiete ausgewählt, die dann seismisch und mit Erkundungsbohrungen näher auf ihre Tauglichkeit untersucht werden. Die Entscheidung für einen Standort fällt gemäß des im Dezember 2022 veröffentlichten Rahmenterminplans der BGE frühestens in den 2040er Jahren - im Standortauswahlgesetz wurde ursprünglich 2031 angestrebt. Die Bundesmittel, die sowohl in die Vorbereitung der Bergung als auch im Rahmen der Endlagerfindung für radioaktive Abfälle in Milliardenhöhe investiert werden, zeigen die gesellschaftliche und politische Bedeutung, die der Umgang mit den atomaren Hinterlassenschaften und vor allem mit der Suche nach einem sicheren Endlager hat. Für die Daldrup & Söhne AG öffnet sich ein neues, attraktives Marktsegment. Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert und im Auswahlindex Scale30 vertreten. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu 82041 Oberhaching www.daldrup.eu



