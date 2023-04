Mit moderaten Gewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in den Handel gegangen. Der DAX +0,28% notierte in den ersten Handelsminuten mit 0,33 Prozent im Plus bei 15.841 Punkten und verharrt damit zunächst unter der Marke von 16.000 Zählern. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Leichte Kursgewinne an der Wall Street Die wichtigsten US-Aktienindizes sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...