Im Vorfeld der Präsentation der 2022er-Geschäftszahlen am 27. April kündigen die Analysten der Baader Bank an, ihre Reduce-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 6,7 Euro für Polytec zu überprüfen. Die Analysten sehen gute Chancen, dass die Underperformance der Polytec-Aktie ein Ende finden könnte. Nach Meinung der Baader-Experten sollte es Polytec gelungen sein, das äußerst herausfordernde Jahr 2022 gut zu überstehen und größere Verluste zu vermeiden. Gegenwind im Zusammenhang mit einer insgesamt schwachen Automobilproduktion, einer unberechenbaren Abrufpolitik von OEMs mit kurzfristigen Stornierungen sowie dramatischen Kostensteigerungen für Materialien und Energie hielten auch im 4Q22 an. Dennoch sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...