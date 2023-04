Bern (ots) -Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL schaut auf ein erfolgreiches Jahr mit Wachstum in den Bereichen Breitbandinternet und Mobilfunk zurück. Gesamthaft konnten die Verbandsmitglieder rund 150'000 Abonnemente gewinnen. Im Fernsehen sind sie weiterhin mit Abstand Marktführer."2022 war für den Verband und seine Mitglieder ein erfolgreiches Jahr", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL. Er nennt für diese Aussage folgende Gründe:- Wachstum: Per Ende 2022 gewannen die SUISSEDIGITAL-Mitglieder netto rund 150'000 Abonnemente. Wachstumstreiber waren die Bereiche Breitbandinternet (+34'460) und Mobilfunk (+139'500) währenddem Fernsehen und Festnetztelefonie leicht rückläufig waren (Details siehe PDF Seite 2). Osterwalder: "Da sich die Internetnutzung weiter auf das Smartphone verlagert, freut mich vor allem auch das Wachstum im Mobilfunk."- Marktführerschaft im TV: Mit 2'120'000 Abonnementen sind die bei SUISSEDIGITAL aktiven Kommunikationsnetze in der Schweiz weiterhin mit deutlichem Abstand Marktführer in der TV-Verbreitung (Details siehe PDF Seite 2).- Hohe Kundenzufriedenheit: Die repräsentative Markforschungsstudie "Digital Insights", die jährlich von LINK im Auftrag des Verbands durchgeführt wird, zeigt: Die Kundinnen und Kunden sind mit ihrem SUISSEDIGITAL-Anbieter sehr zufrieden (durchschnittliche Bewertung von 5.3 (TV) und 5.2 (Internet); Skala von 1 bis 7). Zudem erachten die Befragten das Preis-Leistungsverhältnis bei den SUISSEDIGITAL-Anbietern mit 4.8 als deutlich besser als bei Hauptkonkurrentin Swisscom (4.2).- Investitionen in die Ultrahochbreitbandversorgung - vor allem auch in ländlichen Regionen: Das Geschäft der Kommunikationsnetzbetreiber basiert auf einer leistungsfähigen Infrastruktur. Auch 2022 war die Branche so rentabel, dass sie substanziell in den Ausbau ihrer Netze - und damit in die Versorgung mit Ultrahochbreitband - investieren konnte. Gerade im ländlichen Raum haben viele Mitglieder Glasfasernetzprojekte lanciert oder abgeschlossen. Osterwalder: "Diese Investitionen sind ein guter Indikator für die hohe Wettbewerbsfähigkeit der SUISSEDIGITAL-Mitglieder und deren Infrastrukturen, aber auch für den Infrastrukturwettbewerb an sich."- Cybersecurity-Test: Der vor zwei Jahren von SUISSEDIGITAL lancierte Cybersecurity-Test, der die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisiert, wurde bis Ende 2022 mehr als 6300 Mal gemacht. Er wurde zudem kürzlich mit einem Online-Test ergänzt, der KMU eine Selbsteinstufung und einen Vergleich mit anderen KMU ermöglicht. "Unsere Tests leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Cyberattacken. Davon profitieren unsere Mitglieder, die Öffentlichkeit und neu auch KMU."- Erfolgreiche Verbandsanlässe: Die gut besuchten Veranstaltungen von SUISSEDIGITAL waren wichtige Treffpunkte für Mitglieder, Branchenvertreterinnen und Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Osterwalder: "Es freut mich, dass es uns gelungen ist, die richtigen Plattformen für einen persönlichen Erfahrungs- und Meinungsaustausch zu definieren. Wir werden so wahrgenommen, was der Wichtigkeit und der Grösse unseres Verbandes auch gerecht wird."SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100905605