Seit Tansanias neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan an der Macht ist, hat sie für eine Stärkung der politischen und sozialen Stabilität in dem ostafrikanischen Land gesorgt und unter anderem das Ziel ausgerufen, dass der Bergbau bis 2025 10% Anteil an der Wirtschaftsleistung Tansanias haben soll. Das hat nicht nur neue Investitionen von internationalen Rohstoffkonzernen wie BHP und Shell angezogen, sondern auch dazu geführt, dass die USA erst kürzlich ihre strategische Beziehung zur tansanischen Regierung verstärkten und die Bedeutung des Landes als aufstrebender, wichtiger Lieferant kritischer Rohstoffe für Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz in Elektromobilen betonten.

Zu diesen kritischen Mineralen gehört auch das in Batterieanoden verwendete Graphit, das die australische EcoGraf Limited (WKN A2PW0M / ASX EGR) auf ihrem bereits weit fortgeschrittenen Epanko-Projekt in Tansania fördern will. Am gestrigen 17. April 2023 erreichte EcoGraf nun auf dem bereits einige Jahre andauernden Weg zu diesem Ziel einen wichtigen Meilenstein. Denn im Beisein von Präsidentin Hassan, des Ministers für Mineralien Dotto Biteko und unter anderem Vertretern der Botschaften Deutschlands und der USA wurde eine Rahmenvereinbarung zur Entwicklung und zum Betrieb des Epanko-Graphitprojekts zwischen dem Unternehmen und der Regierung Tansanias offiziell unterzeichnet!

Hier den ganzen Artikel lesen:

EcoGraf und Tansania unterzeichnen Rahmenvereinbarung zum Graphitprojekt Epanko!

