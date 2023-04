Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich an. Insgesamt fehlten derzeit aber die zündenden Impulse und entsprechend vorsichtig verhielten sich die Börsianer, heisst es.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich an. Insgesamt fehlten derzeit aber die zündenden Impulse und entsprechend vorsichtig verhielten sich die Börsianer, heisst es. Insgesamt dürfte in den kommenden Tagen die Berichtssaison an Einfluss gewinnen. Immerhin veröffentlichen beispielsweise in den USA 60 Unternehmen aus dem S&

Den vollständigen Artikel lesen ...