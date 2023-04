Obwohl der DAX gestern auf ein neues Jahreshoch steigen konnte, stand zur Schlussglocke ein Minus von 0,1% auf der Anzeigetafel. Rückblick: Der deutsche Leitindex ist am gestrigen Montag etwas leichter in die neue Woche gestartet. Dabei waren die Blue Chips mit dem Opening bei 15.839 bereits 31 Zähler über dem Schlusskurs vom Freitag in den Handel ...

