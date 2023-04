Tech-Riese Apple baut das Engagement im Finanzbereich aus und bietet Nutzern in den USA künftig über Apple Card ein digitales Sparkonto an. Der Clou dabei: Mit einer jährlichen Guthabenverzinsung von 4,15 Prozent verspricht Apple dabei ein Vielfaches dessen, was traditionelle Banken ihren Kunden derzeit anbieten.Weil der Zinssatz auch für hiesige Verhältnisse verlockend klingt, sei gleich vorweggesagt: Das digitale Sparkonto von Apple richtet sich zunächst nur an Nutzerinnen und Nutzer in den USA.Voraussetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...