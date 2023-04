Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal First Solar. Die Solaraktien sind schon seit einiger Zeit im Aufwind. Das Papier von First Solar bildet da keine Ausnahme. Charttechnisch deutet sich jetzt der nächste Ausbruch an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp ...