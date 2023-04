Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorschlagen. Die Hauptversammlung soll am 13. Juli 2023 in virtueller Form stattfinden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,40 Euro. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 17,21 Euro bei 4,07 Prozent. Die im SDAX gelistete Firma hat nach ...

