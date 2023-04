Die Beteiligungsgesellschaft Gesco SE (ISIN: DE000A1K0201) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre 0,98 Euro. Die Hauptversammlung findet am 12. Juni 2023 in Essen statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,69 Prozent. Gesco bestätigte am Dienstag mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die am ...

