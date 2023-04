Mainz (ots) -Der Mainzer Kreditversicherer Coface, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen in Deutschland feiert, veranstaltet am 4. Mai den 16. Coface Kongress, eine der führenden Veranstaltungen zum Risikomanagement in Deutschland. Die Konferenz richtet sich an Exportverantwortliche mittlerer und großer Unternehmen, Finanzierungs- und Risikoexperten, Journalisten und Vertreter von Verbänden und Kreditinstituten. Keynote-Speaker sind die Kriegsreporterin und Journalistin Dr. Antonia Rados und Zukunftsforscher Tristan Horx. Die Teilnahme ist kostenlos.Die Veranstaltung steht 2023 unter dem Motto "Epochenbruch - Wirtschaftsrisiken im Zeitalter von Knappheit, Krieg und Krisen" und wird am Donnerstag, 4. Mai 2023, live aus der Halle 45 in Mainz übertragen. Beginn: 10:00 Uhr.Spätestens mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist nicht nur in Europa ein neues geopolitisches Zeitalter angebrochen. Bereits vor dem Krieg sorgte die Corona-Pandemie für einen massiven Umbruch. Ein toxischer Mix aus Risiken wie Inflation, unterbrochenen Lieferketten, Energiekrise, Fachkräftemangel und Klimawandel fordert von Menschen, Organisationen und Unternehmen ein radikales Umdenken.Sind Krisen und Kriege das neue Normal? Ist die Globalisierung am Ende? Welche Risiken erwarten Unternehmen in den kommenden Jahren? Was lernen wir aus den aktuellen Krisen und wie werden wir uns zukünftig in Gesellschaft und Wirtschaft auf das neue Zeitalter einstellen? Welche Konsequenzen müssen Unternehmen jetzt ziehen, um nachhaltig am Markt zu bestehen und die aktuellen Krisen zu bewältigen? Antworten auf diese und weitere Fragen sucht der hybride Coface Kongress 2023.Mit dabei sind Energieexperte Dr. Carsten Rolle (BDI), Unternehmerin Dr. Alexandra Kohlmann (Rowe Mineralölwerk GmbH), Außenhandelsexperte Eckart von Unger (GTAI) und viele weitere Wirtschafts- und Verbandsexperten. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von TV-Journalistin Isabelle Körner (n-tv).Sie möchten live vor Ort mit dabei sein? Dann können Sie sich HIER (https://events.coface.com/CofaceKongress2023) kostenfrei anmelden.Für den Live-Stream können Sie sich HIER (https://www.cofacekongress.de/jetzt-anmelden) anmelden.Mehr zum Programm erfahren Sie HIER (https://www.cofacekongress.de/programm).10:00 Eröffnung10:15 Keynote: Dr. Antonia Rados vs. Tristan Horx10:45 Paneldiskussion: Epochenbruch - Wirtschaftsrisiken im Zeitalter der Knappheiten11:35 Vortrag: Wirtschaftsrisiken aus Sicht von Coface12:00 Experten-Insights: Jeweils zwei Experten sprechen über hohe Energiepreise, Lieferketten und Inflation12:45 Ende des Online-Programms. Mittagspause.---13:45 Liveschaltung: "Country risks around the world" - Coface-Volkswirte im Gespräch14:15 Paneldiskussion: Risiko Nachhaltigkeit - was auf Unternehmen zukommt15:00 Ende - Get togetherPressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/5488113