DAX und Co sind mit Aufschlägen in das zweite Quartal 2023 gestartet. Auch bei den heimischen Nebenwerten gibt es zum Teil kräftige Kursausschläge - und interessante Charts. Welche Small und Mid Caps stehen derzeit besonders im Fokus? Was gibt es Neues zu den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton ist zuletzt richtig durchgestartet. Was steckt dahinter und wie könnte es weitergehen? Die Sto-Vorzugsaktien haben das in Aussicht gestellte Kaufsignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...