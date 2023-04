BYD hat es geschafft: Der Konzern, der bereits der weltgrößte Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), zu denen reine Stromer und Plug-in-Hybride gehören, ist, ist nun auch in China die Nummer eins in Sachen Autoverkäufe. Damit löste der Autobauer einen Konzern ab, der diese Position bereits seit den 1980er-Jahren innehatte.Die Rede ist von VW. BYD setzte im ersten Quartal rund 13.000 Einheiten mehr als VW, die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns, ab. Das geht aus Zahlen des Datendienstleisters ...

