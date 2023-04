München/Bonn (ots) -Der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, wünscht sich von der deutschen Politik eine systematische Unterstützung der Industriezweige, die bereits erfolgreich auf Künstliche Intelligenz setzen. Im phoenix-Interview sagte Berg: "Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Dinge wirklich besonders zu fördern, wo wir wirklich stark sind." Als Beispiele nannte er das Autonome Fahren und die Medizintechnik, "wo Deutschland wirklich führend in einigen Bereichen ist." Die deutsche Politik tendiere jedoch dazu "mit der Gießkanne" über alle KI-Themen zu gehen und "nicht diese Themen, wo wir wirklich stark sind".Der Bitkom-Chef warnte zudem vor einer möglichen Überregulierung in Deutschland und Europa. Es gebe bereits "eine ganze Menge Themen, die eindeutig reguliert sind", wie zum Beispiel der Datenschutz. Es sei zwar richtig, dass die Politik im Umgang mit KI-basierten Anwendungen "da klare Regeln beschließt", allerdings müsse gleichzeitig verhindert werden, dass "wir diese Technologie gerade in Europa nicht schon im Keim ersticken."Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5488226