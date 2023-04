Hamburg (ots) -In der einfühlsamen Alltagsgeschichte zum Thema Kinderrechte und -missbrauch "geht es vor allem darum, Kinder zu ermutigen, für sich selbst einzustehen, ihre innere Stärke zu entdecken und den Mut zu haben, 'Nein' zu sagen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt", so Madeleine Bernadotte. Das Buch Stella und das Geheimnis, das in Zusammenarbeit mit der World Childhood Foundation entstanden und in der Verlagsgruppe Oetinger aktuell erschienen ist, lädt Kinder ab 6 Jahren zu Gesprächen mit ihren Eltern und Erziehenden ein."Es ist wichtig, weil wir das Schweigen über die Tatsache brechen müssen, dass eines von fünf Kindern Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch wird. Dies geschieht auf allen Ebenen der Gesellschaft, überall auf der Welt", betont die Autorin. In ihrer Arbeit mit der von ihrer Mutter, Königin Silvia von Schweden, gegründeten World Childhood Foundation begegnet Prinzessin Madeleine oft den Geschichten gefährdeter Kinder und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, auf ihre Realität aufmerksam zu machen.Im migo-Kinderbuch erfährt die 9-jährige Stella von ihrer Freundin ein Geheimnis, das sie niemandem verraten darf. Aber das Geheimnis ist nicht schön oder lustig, sondern liegt ihr wie ein Stein im Bauch ... Wird Stella das Richtige zu tun, ohne ihre Freundin im Stich zu lassen? Mehr unter www.oetinger.deDie Autorinnen von Stella und das Geheimnis: Madeleine Bernadotte, Karini Gustafson-Teixeira und Marie OskarssonAktuell erschienen: HC, 144 Seiten, 17 Euro, migo im Verlag Friedrich OetingerPressekontakt:Kontakt für Bilder, Interviewanfragen an Prinzessin Madeleine von Schweden und weitere Informationen zum Thema:REBLZ und Partner / HUP GmbHBoris Udina, Melanie MoschinskyTel: 0531/28 181-250 oder -254E-Mail: bud@hup.de oder mms@hup.dewww.reblz.deOriginal-Content von: Verlag Friedrich Oetinger GmbH Imprint migo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162328/5488237