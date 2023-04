Schlüchtern (ots) -Bei vielen Familien ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden nach wie vor groß. Warum sie gerade jetzt nicht zögern sollten, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, erklärt der Bien-Zenker Hausbau-Livestream am 7. Mai ab 19.30 Uhr. "Finanzierung und Förderung sind für viele Baufamilien derzeit die wichtigsten Themen", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb und Gastgeber des Hausbau-Livestreams. "Steigende Zinsen und ständige Änderungen bei der Hausbauförderung sorgen für Verunsicherung. Baufamilien fragen sich, ob sie nicht besser abwarten sollten. Im Livestream ordnen wir die aktuelle Situation in eine langfristige Perspektive ein, zeigen, welche Förderungen sie aktuell in Anspruch nehmen können und wie sie bei Bien-Zenker mit der Best- & Festpreis-Garantie auf der sicheren Seite sind, egal wie sich die Baukosten entwickeln." Darüber hinaus erfahren die Zuschauer im Livestream, wie ihr Hausbau Schritt für Schritt abläuft, wie sie ihr individuelles Haus genau nach ihren Wünschen planen, wie die einzelnen Bauelemente gefertigt werden und welche Heiztechnik am besten zu ihren jeweiligen Anforderungen passt.Keller oder Bodenplatte? Wann lohnt sich der Fertigkeller?"Wir beobachten, dass viele Baufamilien aus Kostengründen überlegen, statt mit Keller nur mit Bodenplatte zu bauen. Deshalb haben wir unseren Partner Glatthaar besucht und für unsere Zuschauer genau hingeschaut: Wie wird ein moderner Fertigkeller gebaut? Welche Vorteile bietet er? Und wann lohnt sich ein Keller für die Bauherren wirklich?", erklärt Born. "Und natürlich stehen unsere Experten während des gesamten Livestreams bereit, um die Fragen der Zuschauer zu den einzelnen Themen direkt vor der Kamera oder im Chat zu beantworten."Experten beantworten alle Fragen live auf YouTube und FacebookInteressierte können den Hausbau-Livestream am Sonntag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal oder der Facebook-Seite von Bien-Zenker auf ihrem Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen. Interessierte, die nicht auf den Livestream am Abend warten möchten, finden auf der Bien-Zenker Website die Aufzeichnungen der vergangenen Livestreams und natürlich den Kontakt zu einem Bien-Zenker Hausberater in ihrer Nähe.Mehr Informationen:https://go.bien-zenker.de/hausbau-livestreamhttps://youtube.de/@BienZenkerGmbHÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.https://go.bien-zenker.de/apphttps://www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5488251