18.04.2023





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 18. April 2023 mobilezone Deutschland übernimmt das Netzbetreibergeschäft der ENO telecom GmbH in

Deutschland per 1. April 2023. Die zur mobilezone Gruppe dazugehörige mobilezone handel GmbH aus Deutschland übernimmt mit

Wirkung per 1. April 2023 das Netzbetreibergeschäft der ENO telecom GmbH aus Nordhorn in Deutschland.

mobilezone übernimmt den gesamten Geschäftsbereich inklusive den Vertriebsmitarbeitenden sowie die

Händler- und Netzbetreiberverträge.

«Wir freuen uns, mobilezone handel GmbH mit dem dazugewonnenen Geschäft noch stärker im Markt zu

positionieren und mit unseren neuen über 400 Vertriebspartnern in unserem B2B-Geschäft weiter zu

wachsen. In einem weiteren Schritt möchten wir die Digitalisierung des Handels gemeinsam weiter

vorantreiben», sagt Wilke Stroman, CEO mobilezone Deutschland.

Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

